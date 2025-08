Mercedes CLA Shooting Brake: Stuttgarter Elektriker mit verlängertem Heck

Der Fließheck-Limousine steht demnächst eine Lade-Version zur Seite.

Vorstellung. Selbst wenn der neue CLA in erster Linie elektrisch gepolt ist (es kommen auch elektrifizierte Verbrenner), setzen die Stuttgarter den Usus, auf Basis der Limousine auch eine Art Kombi aufs Tapet zu stellen, fort. Der heißt, eleganter ausgedrückt, Shooting Brake, wie gehabt.

LxBxH: 4.723 x 2.021 x 1.465 mm, xx mm Radstand. © Hersteller

Technische Daten

Motoren: 1 / 2 E-Aggregate

Leistung: 272, 354 PS/xx Nm

Akku-Kapazität: 85 kWh

E-Reichweite: bis zu 761 km

Preis: steht noch nicht fest

455 - 1.290 l Gepäckraumvolumen hinter der Klappe. © Hersteller

Er ist trotz eher weniger üppigem Laderaum-Inhalt, schließlich firmiert er in der Lifestyle-Abteilung, der erste Strom-Kombi von Mercedes-Benz. Wie sein Viertür-Pendant hat er 800-Volt-Technologie und bis zu 320 kW Ladeleistung. Angetrieben ist er entweder per Heck oder über beide Achsen. An Leistung werden zum Start 272 PS (Heckantrieb) respektive 354 PS (Zweiachs-Antrieb) geboten. Die Reichweiten: bis zu 760 beziehungsweise bis zu 730 Kilometer.

Aus einem Guss: 10,25"-Fahrerdisplay, 2x14"-Screen. © Hersteller

An Anhängelast gehen sich bis zu 1,5 respektive bis zu 1,8 Tonnen aus. Weitere Antriebs-Varianten folgen, siehe oben, es sind 1,5-Liter-Benziner mit Strom-Assistenz, jedoch Mild- und keine Plug-In-Hybride. Stichwort Laderaum: Der ergänzende Frunk hat 101 Liter Volumen.