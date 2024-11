Peugeot 5008: Akku-Antriebe, PHEV- & Mildhybrid-Benziner

7-Sitzer auf Multi-Energie-Plattform.

Die Verlängerung des 3008 schafft mehr Platz für Passagiere und Gepäck.

Vollstromer: ab 50.950 Euro, HEV: ab 45.940 Euro. © Hersteller ×

Fahrbericht. Peugeot pusht in der aktuellen Modell-Palette derzeit vor allem das SUV-Portfolio. Der kompakte 3008er hat sein Debüt bereits absolviert, und jetzt ist der Verlängerte an der Reihe. Seine Streckung bezieht er in erster Linie aus der Längendehnung des Radstands, von 2,739 auf 2,1 Meter.

TECHNISCHE DATEN

Motoren: BEV, MHEV, PHEV

Leistung: 136 - 195 PS

BEV-Akku-Kapazität: 73 kWh

BEV-Reichweite: bis zu 502 kWh

Preis: ab 42.330 Euro

LxBxH: 4.791 x 1.895 x 1.694 mm, 2.901 mm Radstand. © Hersteller ×

Damit gehen sich drei Sitzreihen aus und im größten Ausdehnungsfall ein Kofferraumvolumen von bis zu 2.232 Litern. Gemäß der Multi-Energie-Strategie kann man sich trotz der Fokussierung auf Elektroantrieb - für den Anfang mit kräftigen 210 PS Spitzenleistung - auch für elektrifizierte Benziner entscheiden: einen passabel kraftvollen 1,2-Liter-Dreizylinder-Mildhybrid mit 136 PS oder einen Plug-In-Hybrid mit 195 PS, aus einer Kooperation zwischen 1,6-Liter-Turbobenziner und E-Aggregat, gekoppelt an eine 7-stufige Direktschaltung.

Typisches i-Cockpit mit gebogenem Display-Cluster. © Hersteller ×

Auf Basis eines 17,8-kWh-Akkus sollen sich damit bis zu 82 Kilometer Reichweite ausgehen. Auch in der stärkeren Stromer-Version mit 231 PS wird es beim Vorderradantrieb bleiben.