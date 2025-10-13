Alles zu oe24VIP
Polestar 5: Der Nächste ist eine Leistungs-Limousine
Lang-Tourer

13.10.25, 12:00
Bisher hatte sich die Schweden-Marke auf SUVs & Crossover konzentriert. 

Vorstellung. Mit Kleinheit gibt sich das Elektro-Label (noch?) nicht ab. Von 4.606 über 4.960 bis 4.900 Millimeter messen die aktuellen Modelle - Polestar 2, 3 und 4 - in der Länge. Die Nummer 5 legt auf 5,087 Meter zu und unterscheidet sich entscheidend von ihren Brüdern.

LxBxH: 5.087 x 2.015 x 1.425/1.419 mm, 3.054 mm Radst. 

Technische Daten

  • Motoren: 2 E-Aggregate
  • Leistung: 748, 884 PS
  • Akku-Kapazität: 112 kWh
  • Reichweite: 670, 565 km
  • Preis: ab 118.900 Euro

Ab 2.462, bis zu 2.503 kg, bis zu 1,8 t Anhängelast. 

Es ist diesmal kein Crossover oder SUV, man präsentiert eine langgestreckte Limousine mit fließendem Heck nach Art eines GT (Grand Tourer). Die basiert, im Gegensatz zu den bisherigen Typen, auf einer 800-Volt-Architektur und ist grundsätzlich zweiachsig angetrieben. Zur Verdeutlichung der Dynamik-Orientierung gehört ein Leistungsniveau von 748 PS, in der Performance-Konfiguration 884 PS. E-Energie fließt aus einer 112-kWh-Batterie, die mit bis zu 350 kW geladen werden kann (DC).

9

9"-Display, 9 x 3"-HUD, 14,5"-Screen, 8,9"-Spiegel. 

Sportlich ist die Gewichtsverteilung, vorne lasten 51, hinten 49 Prozent. Weniger wichtig war Kofferraum, das Volumen misst 365 bis 1.128 Liter. Dafür kann der Schwede bis zu 250 km/h schnell galoppieren. 0 auf 100 gehen in 3,9 bzw. 3,2 Sekunden.

