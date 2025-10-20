Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Auto
oe24VIP Astro Auto Business Buzz24 Chronik Cooking Digital E-Paper FELLNER! LIVE Games Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Nachhaltiges Österreich Madonna News Newsletter Österreich Politik Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Auto
Renault Trafic: Umstellung auf E-Antrieb
© Hersteller

Vollelektrifizierung

Renault Trafic: Umstellung auf E-Antrieb

20.10.25, 12:00
Teilen

Neue, per Strom angetriebene Transporter-Generation. 

Paris. Die Voll-Elektrifizierung der Nützlinge im Leichttransporter-Segment ist nicht ein Schritt, den Renault gerade erst jetzt gesetzt hat. Ein früher Stromer war schon der Kangoo in der Spätphase seiner ersten Generation, und im Vorjahr präsentierte die Rhombusmarke den Master neu, auch in einer Batterietrieblings-Variante. Jetzt ist der Trafic an der Reihe, auf neuer Plattform, mit 800-Volt-Technologie und neuen Elektromotoren.

Moderner Auftritt mit klarer Renault-Designsprache – der neue E-Trafic bringt frischen Wind in die elektrische Transporterklasse. 

Moderner Auftritt mit klarer Renault-Designsprache – der neue E-Trafic bringt frischen Wind in die elektrische Transporterklasse. 

© Hersteller

Technische Daten

  • Motor: Elektromotor (800-Volt-Technologie)
  • Antrieb: Elektro (Frontantrieb, je nach Ausführung)
  • Getriebe: Automatik (ein Gang, typisch für Elektrofahrzeuge)
  • Preis: noch nicht bekanntgegeben 

Praktisch und funktional – das hohe Ladevolumen und die variablen Aufbauten machen den E-Trafic zum vielseitigen Partner im Stadtverkehr. 

Praktisch und funktional – das hohe Ladevolumen und die variablen Aufbauten machen den E-Trafic zum vielseitigen Partner im Stadtverkehr. 

© Hersteller

Produktions-Standort ist Sandouville, Nordfrankreich. Den stromernden Mittelklasse-Leichttransporter wird es in zwei Längen geben, mit knapp 4,9 respektive nicht ganz 5,3 Metern Länge. Flankiert wird der kommende E-Trafic vom Goelette, einer Basis für Um- und Aufbauten aller Art. Zurück kehrt in der Leichttransporter-Abteilung der Name Estafette, bekannt aus den 1960er-Jahren. Der Neue soll Lieferungen auf der sogenannten letzten Meile vor allem in der City elektrisch befördern.

Digital vernetzt und ergonomisch gestaltet – das Fahrerumfeld des E-Trafic verbindet Arbeitsalltag mit modernem Komfort. 

Digital vernetzt und ergonomisch gestaltet – das Fahrerumfeld des E-Trafic verbindet Arbeitsalltag mit modernem Komfort. 

© Hersteller

Mit hohem Aufbau und kompakten Basis-Abmessungen. Selbstverständlich ist, dass alle Neu-Nützlinge elektronisch komplett vernetzt sind.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden