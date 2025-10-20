Renault Trafic: Umstellung auf E-Antrieb

Neue, per Strom angetriebene Transporter-Generation.

Paris. Die Voll-Elektrifizierung der Nützlinge im Leichttransporter-Segment ist nicht ein Schritt, den Renault gerade erst jetzt gesetzt hat. Ein früher Stromer war schon der Kangoo in der Spätphase seiner ersten Generation, und im Vorjahr präsentierte die Rhombusmarke den Master neu, auch in einer Batterietrieblings-Variante. Jetzt ist der Trafic an der Reihe, auf neuer Plattform, mit 800-Volt-Technologie und neuen Elektromotoren.

Moderner Auftritt mit klarer Renault-Designsprache – der neue E-Trafic bringt frischen Wind in die elektrische Transporterklasse. © Hersteller

Technische Daten

Motor: Elektromotor (800-Volt-Technologie)

Antrieb: Elektro (Frontantrieb, je nach Ausführung)

Getriebe: Automatik (ein Gang, typisch für Elektrofahrzeuge)

Preis: noch nicht bekanntgegeben

Praktisch und funktional – das hohe Ladevolumen und die variablen Aufbauten machen den E-Trafic zum vielseitigen Partner im Stadtverkehr. © Hersteller

Produktions-Standort ist Sandouville, Nordfrankreich. Den stromernden Mittelklasse-Leichttransporter wird es in zwei Längen geben, mit knapp 4,9 respektive nicht ganz 5,3 Metern Länge. Flankiert wird der kommende E-Trafic vom Goelette, einer Basis für Um- und Aufbauten aller Art. Zurück kehrt in der Leichttransporter-Abteilung der Name Estafette, bekannt aus den 1960er-Jahren. Der Neue soll Lieferungen auf der sogenannten letzten Meile vor allem in der City elektrisch befördern.

Digital vernetzt und ergonomisch gestaltet – das Fahrerumfeld des E-Trafic verbindet Arbeitsalltag mit modernem Komfort. © Hersteller

Mit hohem Aufbau und kompakten Basis-Abmessungen. Selbstverständlich ist, dass alle Neu-Nützlinge elektronisch komplett vernetzt sind.