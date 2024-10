Rolls-Royce „Goldfinger“: Luxus-Schlitten zum Bond-Jubiläum

Für einen prominenten Sammler in Großbritannien hat Rolls-Royce ein wahrhaft außergewöhnliches Einzelstück entworfen: Der „Phantom Extended Goldfinger“ zollt Tribut an den ikonischen Film „Goldfinger“ und ist eine Hommage an dessen stilvolle Bösewichte.

Dieses spezielle Modell geht jedoch weit über ein normales Luxusfahrzeug hinaus – mit goldener Ausstattung, einer einzigartigen Kühlerfigur und einem echten Goldbarren an Bord. Das außergewöhnliche Design und die Veredelungen im Innenraum machen dieses Fahrzeug zu einem begehrten Sammlerstück und einem lebendigen Stück Filmgeschichte. Der aktuelle Rolls-Royce Phantom wird seit 2018 hergestellt. Der „Goldfinger“ ist eine Version mit verlängertem Radstand und einem kräftigen V12-Motor, der 571 PS leistet. © Rolls-Royce × Einige Aufnahmen mit dem Goldfinger-Rolls-Royce entstanden am Furkapass in der Schweiz. Auf dieser malerischen und kurvigen Strecke kam es im Film zu einer ikonischen Verfolgungsjagd. © Rolls-Royce × Ein Auto wie ein Bond-Schurke Ein privater Sammler aus England – ein wichtiger Kunde von Rolls-Royce – ließ den „Phantom Extended Goldfinger“ nach seinen persönlichen Vorstellungen gestalten. Inspiriert vom Stil der Bond-Schurken, bringt das Fahrzeug eine Ausstattung mit sich, die an Extravaganz und Luxus kaum zu übertreffen ist. Die exakten Kosten für dieses Unikat wurden nicht offiziell bekannt gegeben, doch Insider schätzen den Preis auf eine Summe zwischen fünf und sechs Millionen Euro. Im Vordergrund die Neuauflage, im Hintergrund das Original: Für den Phantom wurde das britische Kennzeichen "AU 1" reserviert – "AU" steht für das chemische Symbol von Gold, Aurum. Genaugenommen hätte es "AU 79" sein müssen, da dies die Ordnungszahl von Gold ist. Aber "AU 1" klingt natürlich deutlich exklusiver. © Rolls-Royce × Zum Vergleich: Ein serienmäßiger Rolls-Royce Phantom hat bereits einen Grundpreis von etwa 500.000 Euro. Die umfangreiche Personalisierung und luxuriöse Ausstattung haben den Wert dieses speziellen Modells somit auf ein Vielfaches ansteigen lassen. Hommage an den klassischen Bond-Film „Goldfinger“ Optisch nimmt das Fahrzeug viele Anleihen am legendären Rolls-Royce Phantom III Sedanca de Ville von 1937, der im Film von Bond-Bösewicht Auric Goldfinger gefahren wird. Der moderne „Phantom Extended Goldfinger“ greift dieses historische Modell mit seiner einzigartigen Lackierung auf. Die Farbgebung des Rolls-Royce Phantom Goldfinger wurde so originalgetreu wie möglich an den Wagen des Bond-Gegenspielers angelehnt. Im Film fährt dieser einen Rolls-Royce Phantom III Sedanca de Ville aus dem Jahr 1937. © Rolls-Royce × Die Farbgebung erinnert an das glänzende Schwarz und die goldene Eleganz, die dem Auto im Film eine ebenso imposante wie bedrohliche Ausstrahlung verleihen. Einzigartige Kühlerfigur und Sicherheitsdetails Die berühmte Kühlerfigur „Spirit of Ecstasy“ wurde für dieses Modell mit speziellen Details versehen, die auf die Handlung des Films anspielen. In den Einstiegsleisten befinden sich zwei goldene Platten, die bewusst wie die Goldbarren im Film gestaltet sind. © Rolls-Royce × Im Bond-Film schmuggelt der Bösewicht Gold in den Karosserieteilen seines Wagens – passend dazu erstrahlt die Kühlerfigur in 18-karätigem Gold. Sie sieht dabei absichtlich leicht abgenutzt aus, als würde an einigen Stellen die goldene Oberfläche abblättern. Sogar die Abdeckungen der Lautsprecher sind vergoldet, was im Kontrast zum Leder besonders auffällig wirkt. © Rolls-Royce × Dabei bleibt die Figur bestens geschützt: Wie bei allen modernen Rolls-Royce-Modellen kann sie bei einem Diebstahlversuch in die Motorhaube eingefahren werden, sodass ein Abriss verhindert wird. Ein Innenraum voller Referenzen an den Bond-Klassiker Der Innenraum des „Phantom Extended Goldfinger“ ist eine exklusive Hommage an die Bond-Welt und strotzt vor filmischen Details. Neben Zitaten aus dem Film findet sich auch eine Karte des Furkapasses, Schauplatz einer spannenden Verfolgungsjagd zwischen James Bond und Goldfinger. Auf den Picknicktischen des Rolls-Royce findet sich eine vergoldete Abbildung von Fort Knox. Die Entwicklung dieses Designs dauerte laut Hersteller sechs Monate. © Rolls-Royce × Diese Gravur im edlen Holzdekor erinnert an eine der spannendsten Szenen des Klassikers und verleiht dem Innenraum eine zusätzliche exklusive Note. Luxus auf einem neuen Niveau: Ein echter Goldbarren an Bord Der wohl luxuriöseste Bestandteil dieses einzigartigen Modells befindet sich im vorderen Bereich des Innenraums. In einem Tresorfach, dezent zwischen Armlehne und Klimakontrolle versteckt, liegt ein echter Goldbarren aus 18-karätigem Gold. Kein Scherz: In der Mittelkonsole des Rolls-Royce Phantom befindet sich ein massiver Goldbarren aus 18-karätigem Gold, der eine "Speedform" darstellt – eine stilisierte Version des Fahrzeugdesigns. Wie viel der Goldbarren wiegt, bleibt allerdings geheim. © Rolls-Royce × Die aktuelle Kilogramm-Preisspanne für dieses Gold beträgt mehr als 60.000 Euro (Stand: Oktober 2023). Auch in der Mittelkonsole finden sich liebevoll gestaltete Details: Neben Fahrer und Beifahrer thront ein vergoldeter Golfschläger, der an die Golfszene im Film erinnert, in der Bond zum ersten Mal auf Goldfinger trifft. Beim ersten Aufeinandertreffen von Goldfinger und James Bond spielen die beiden eine Runde Golf. Zur Erinnerung daran wurde ein vergoldeter Golfschläger (Putter) nachgebildet und auf der Unterseite des Kofferraumdeckels befestigt. © Rolls-Royce × Dieser edle Putter ist im Kofferraumdeckel des Fahrzeugs verstaut und rundet das luxuriöse Gesamtbild ab. Ein Kunstwerk im Cockpit zeigt eine Isolinienkarte, die die Konturen des Furkapasses darstellt. Die Entwicklung der Edelstahlplatte für dieses Detail dauerte ein ganzes Jahr. © Rolls-Royce × Perfekte Symbolik: Das Nummernschild „AU 1“ Kein Detail wurde dem Zufall überlassen: Rolls-Royce sicherte sich für dieses Modell das besondere britische Kennzeichen „AU 1“. Durch den langen Radstand genießen die Passagiere auf den luxuriösen Rücksitzen zusätzlichen Raum. © Rolls-Royce × „AU“ steht dabei für „Aurum“, das chemische Symbol für Gold, während die „1“ die Einzigartigkeit dieses Wagens betont. Dieses Kennzeichen ergänzt die gesamte thematische Gestaltung und unterstreicht den luxuriösen Charakter des Fahrzeugs.