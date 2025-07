Toyota Corolla Cross: Zusätzlich addierter Sportlichkeits-Faktor

Die Robust-Version des Kompakten kann nun auch ein GR-Dynamiker sein.

Vorstellung. Ein erfolgreiches Rezept haben die Japaner 2020 auf die Räder gestellt: Wie schon beim knapp zuvor mit dem Yaris Cross kreierten Konzept, ein Pkw-Modell mittels Robust-Ausrüstung, ist auch der Corolla Cross ein SUV-Derivat, das die Crossover-Baureihen von Toyota angereichert hat.

LxBxH: 4.460 x 1.825 x 1.620 mm, 2.640 mm Radstand. © Hersteller

Technische Daten

Motor: 1,8-, 2,0-Liter-FHEV

Leistung: 140/197 PS

Antrieb: Vorder-/Allrad

Getriebe: CVT

Preis: ab 37.490 € (Stand 01/25)

Der überarbeitete Corolla Cross zeigt sich optisch robuster – insbesondere in der GR Sport-Variante mit sportlichen Akzenten. © Hersteller

In den Europa-Versionen tut das der Kompakte ausschließlich mit elektrifizierten Benziner-Antrieben: entweder mit einem 1,8-Liter- oder mit einem 2,0-Liter-Reihenvierzylinder ohne Turbo-Aufladung plus Elektromotor. Gekoppelt sind beide Vollhybride, wie gewohnt, an ein CVT-Getriebe. Für den Zweiliter kann man elektrisch generierten Allradantrieb haben, mittels eines unabhängig agierenden Zusatz-Stromaggregats an der Hinterachse.

Im Innenraum des Corolla Cross wurde das Layout überarbeitet, um Bedienfreundlichkeit und Alltagstauglichkeit weiter zu verbessern. © Hersteller

Fürs aktuelle Modelljahr hat man das Design außen nachgeschärft und innen an der Praktikabilität nachjustiert. Zudem wurde eine weitere Ausstattungsvariante für den Zweiliter addiert: die GR Sport-Interpretation. Das bedeutet zwar nicht mehr Leistung, dafür eine dynamischere Gesamt-Abstimmung.