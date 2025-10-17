Toyota Hilux PHEV: Jetzt mit E-Assistenz

Stylischer Pritschenwagen mit Mildhybrid-Antrieb.

Toyota. Als echter 1968er könnte der Hilux schon ein wenig gealtert sein. Ist er aber nicht. Toyota hat in den bisher mehr als 55 Jahren stets darauf geschaut, dass der Parade-Pick-up nicht verstaubt, weder optisch noch technisch.

Kraftvoller Auftritt mit modernem Look – der Toyota Hilux zeigt auch nach über fünf Jahrzehnten ungebrochene Präsenz. © Hersteller

Technische Daten

Motor: 2,8-Liter Turbodiesel, R4

Leistung: 204 PS / 500 Nm

Antrieb: Allrad (mit Multi-Terrain-Select-System)

Getriebe: Automatik

Preis: noch nicht offiziell genannt

Robust und funktional – das Heck des Hilux betont seine Pick-up-DNA und hohe Alltagstauglichkeit. © Hersteller

Neuestes Atout der aktuell achten Generation ist die erstmalige Elektrifizierung des Antriebs, in Europa der bekannte und bewährte 2,8-Liter-Turbodiesel, ein Reihen-Vierzylinder mit unverändert 204 PS und 500 Newtonmetern Maximal-Drehmoment. Das 48-Volt-Mildhybridsystem beschert zwar nicht mehr Leistung, dafür höhere Laufkultur - sanfteres Ansprechverhalten, dezenteres Betriebsgeräusch - und reduzierten Verbrauch - nicht zuletzt dank Bremsenergie-Rückgewinnung, flotterem und sanfterem Start-Stopp-System sowie Drehzahl-Absenkung im Leerlauf.

Aufgeräumt und modern – das Interieur des Hilux verbindet robuste Arbeitsmentalität mit zeitgemäßem Komfort. © Hersteller

An Bord hat er jetzt überdies ein neues Multi-Terrain-Select-System mit den Modi Schmutz, Sand, Schlamm, Tiefschnee, Fels und Automatik, je nach L4- oder H4-Justierung. Neu ist außerdem die GR-Sport-Variante, bereits in zweiter Auflage.