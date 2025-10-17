Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Auto
oe24VIP Astro Auto Business Buzz24 Chronik Cooking Digital E-Paper FELLNER! LIVE Games Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Nachhaltiges Österreich Madonna News Newsletter Österreich Politik Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Auto
Toyota Hilux PHEV: Jetzt mit E-Assistenz
© Hersteller

Parade-Pickup

Toyota Hilux PHEV: Jetzt mit E-Assistenz

17.10.25, 12:00
Teilen

Stylischer Pritschenwagen mit Mildhybrid-Antrieb. 

Toyota. Als echter 1968er könnte der Hilux schon ein wenig gealtert sein. Ist er aber nicht. Toyota hat in den bisher mehr als 55 Jahren stets darauf geschaut, dass der Parade-Pick-up nicht verstaubt, weder optisch noch technisch.

Kraftvoller Auftritt mit modernem Look – der Toyota Hilux zeigt auch nach über fünf Jahrzehnten ungebrochene Präsenz. 

Kraftvoller Auftritt mit modernem Look – der Toyota Hilux zeigt auch nach über fünf Jahrzehnten ungebrochene Präsenz. 

© Hersteller

Technische Daten

  • Motor: 2,8-Liter Turbodiesel, R4
  • Leistung: 204 PS / 500 Nm
  • Antrieb: Allrad (mit Multi-Terrain-Select-System)
  • Getriebe: Automatik
  • Preis: noch nicht offiziell genannt

Robust und funktional – das Heck des Hilux betont seine Pick-up-DNA und hohe Alltagstauglichkeit. 

Robust und funktional – das Heck des Hilux betont seine Pick-up-DNA und hohe Alltagstauglichkeit. 

© Hersteller

Neuestes Atout der aktuell achten Generation ist die erstmalige Elektrifizierung des Antriebs, in Europa der bekannte und bewährte 2,8-Liter-Turbodiesel, ein Reihen-Vierzylinder mit unverändert 204 PS und 500 Newtonmetern Maximal-Drehmoment. Das 48-Volt-Mildhybridsystem beschert zwar nicht mehr Leistung, dafür höhere Laufkultur - sanfteres Ansprechverhalten, dezenteres Betriebsgeräusch - und reduzierten Verbrauch - nicht zuletzt dank Bremsenergie-Rückgewinnung, flotterem und sanfterem Start-Stopp-System sowie Drehzahl-Absenkung im Leerlauf.

Aufgeräumt und modern – das Interieur des Hilux verbindet robuste Arbeitsmentalität mit zeitgemäßem Komfort. 

Aufgeräumt und modern – das Interieur des Hilux verbindet robuste Arbeitsmentalität mit zeitgemäßem Komfort. 

© Hersteller

An Bord hat er jetzt überdies ein neues Multi-Terrain-Select-System mit den Modi Schmutz, Sand, Schlamm, Tiefschnee, Fels und Automatik, je nach L4- oder H4-Justierung. Neu ist außerdem die GR-Sport-Variante, bereits in zweiter Auflage.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden