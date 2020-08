Wellness pur

Die eigene Wellness-Oase zuhause zu haben bringt so einige Vorteile mit sich.

Menschen verbringen einen Großteil ihrer Zeit mit der Arbeit und mit anderen alltäglichen Pflichtaktivitäten. Laut Statistik Austria arbeiteten ÖsterreicherInnen im vergangenen Jahr durchschnittlich 36,6 Stunden die Woche. Daneben vergeht sehr viel Zeit mit dem Befriedigen von Grundbedürfnissen, wie zum Beispiel Schlafen und Essen. Was vor allem zurückbleibt? Entspannung und Erholung. Gerade in den entwickelten Industrienationen des 21. Jahrhunderts wirken die Menschen immer gestresster, Burnout-Fälle und andere psychische Erkrankungen nehmen zu.

Aufgrund dieser Entwicklungen werden Wellness- und Erholungsurlaube immer beliebter. Die einem verfügbare Zeit bleibt trotzdem knapp und nicht Jeder schafft es jährlich in den Urlaub zu fahren. Gerade in so einer Situation könnte die Anschaffung eines eigenen Whirlpools viele Vorteile mit sich bringen.



Wir zeigen Ihnen in der nachstehenden Liste, welche Vorteile Sie erwarten dürfen.

Vorteile eines Whirlpools