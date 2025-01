4 Jahre ›HAUSKUNFT‹ - One-Stop-Sanierungsberatung

Der wohnfonds_wien reagiert auf das hohe Interesse mit dem Ausbau des Beraterpools und weiteren kundenfreundlichen Serviceleistungen.

Seit der Gründung der umfassenden Sanierungsberatung der Stadt Wien „Hauskunft“ im Jahr 2020 wurden rund 13.000 Beratungsgespräche durchgeführt.

wohnfonds_wien-GF-Stellvertreter Dieter Groschopf, NEOS Wohnbausprecherin Selma Arapovic, Vizebürgermeisterin & Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál, Vorsitzende des Gemeinderatsausschusses für Wohnen, Wohnbau, Stadterneuerung & Frauen Waltraud Karner-Kremser & wohnfonds_wien-GFGregor Puscher. v. l. n. r. © Stadt Wien/Martin Votava ×

Die „Hauskunft“ bietet kostenlose, individuelle und unabhängige Beratungen zur Sanierung von Wohnhäusern und Wohnungen. Insgesamt rund 13.000 Beratungen haben seit der Gründung der Servicestelle im Oktober 2020 bereits stattgefunden - knapp 6.500 davon waren es 2024. „Der immense Anstieg an Beratungen verdeutlicht das riesige Interesse der Wienerinnen und Wiener an kostenloser, unbürokratischer und vor allem kompetenter Unterstützung bei der Sanierung und Dekarbonisierung ihrer Häuser und Wohnungen. Mit der Hauskunft haben wir eine umfassende Servicestelle geschaffen, wie es sie national und wohl auch international kein zweites Mal gibt. Bei der Hauskunft wird über den Tellerrand geschaut und maßgeschneiderte Individuallösungen erarbeitet“, erklärt Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál.

Zusätzlich werden jährlich über 2.100 Sanierungswillige und -interessierte im Rahmen von Veranstaltungen erreicht, wie etwa bei Vorträgen, Workshops, Grätzlfesten oder auch bei monatlichen Infoabenden für Wohnungseigentümerinnen und Wohnungseigentümer.



Verdoppelung der Sanierungsvorhaben durch umfassende Beratung

Ein steigendes Interesse an Sanierungsthemen hat sich laut Gregor Puscher, Geschäftsführer des wohnfonds_wien bereits in den letzten Jahren abgezeichnet: „Spätestens 2022 stieg die Nachfrage nach Sanierungsberatung und Dekarbonisierung unter anderem durch die hohen Gaspreise sprunghaft an und wir haben bereits damals reagiert – mit einem deutlichen Ausbau unseres Hauskunft-Teams mit neuen internen Mitarbeitern und zusätzlichen externen Experten sowie durch die Kooperation mit den Wiener Stadtwerken, die einen großen Mehrwert für unsere Kunden bietet. Diesen Weg der Kooperationen wollen wir auch im nächsten Jahr konsequent weiterverfolgen, indem wir unser Netzwerk weiter ausbauen, Synergien suchen und somit dazu beitragen, dass die Sanierungsrate in Wien weiter steigt und die Klimaziele der Stadt erreicht werden.“

Individuelle, unabhängige Hilfe als Schlüssel zum Erfolg

Aus den Ergebnissen und Feedback der Kund*innen zieht Alexandra Bauer, Leiterin der Hauskunft, erste Schlüsse: „Wichtig ist und bleibt vor allem ein Fokus auf die individuellen Anforderungen und Situationen unserer Kundinnen und Kunden. Die Hauskunft bietet deshalb zahlreiche unterschiedliche Beratungsleistungen, vom Erstgespräch am Telefon, über Infoabende und Vorträge zu Spezialthemen bis hin zu einem Zukunfts-Check der Gebäude vor Ort. Auch Hausverwaltungen können kostenlos auf unsere unabhängige Expertise bei der Erörterung von Sanierungsvorhaben bei Hausversammlungen zurückgreifen. Darüber hinaus bieten wir auch Beratung für Ersteller von Sanierungskonzepten an, die für diese Dienstleistung eine Förderung der Stadt Wien abholen möchten.“

Neben einem Schwerpunkt auf Kooperationen und individuellem Service wird für das kommende Jubiläumsjahr bereits an weiteren kundenfreundlichen Zusatzangeboten gearbeitet, die von der Beratung hin zur Umsetzung unterstützen – etwa mehr digitale und zielgruppenspezifische Informationen sowie themenspezifische Veranstaltungen und Formate.

Über die Hauskunft. Die Servicestelle in Stadiongasse 10 / Landesgerichtsstraße (Ecklokal) im 1. Bezirk bietet umfassende Beratungen für Haus- und Wohnungseigentümer, Hausverwaltungen und Planer, und zwar kostenlos, firmenunabhängig und individuell. Kostenlose Beratungsgespräche – telefonisch unter +43 1 402 84 00, per E-Mail unter beratung@hauskunft-wien.at oder online www.hauskunft-wien.at/kontakt