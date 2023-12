+61% in der ÖWA: Sensationelles Wachstum für oe24-Netzwerk

Schon mehr als 5,5 Millionen Unique Clients im November und 42,6% Reichweite – Einzelangebot oe24.at wächst sogar um 75% gegenüber Vorjahr.

Sensationelle Zahlen für das oe24-Netzwerk in der ÖWA: Im November erreicht das oe24-Netzwerk bereits mehr als 5,5 Millionen Unique Clients. Das ist ein Wachstum von 61% (!) gegenüber dem Vorjahr. Damit ist das oe24-Netzwerk im November einmal mehr das am stärksten wachsende Online-Medien-Angebot in Österreich. Auch die anderen ÖWA-Werte von oe24 sind sensationell: Bei den Unique Usern legt das oe24-Netzwerk auf 3.011.166 zu – ein Plus von 51,2%. Das entspricht bereits einer Reichweite von 42,6% aller österreichischen Internet-User im November. Bei den Visits kann sich das oe24-Netzwerk um 39% auf 22,6 Millionen steigern.

Besonders erfreulich: Bei den Unique Clients überholt das oe24-Netzwerk im November bereits das Krone.at-Gesamtangebot (5.377.746 Unique Clients) und Kurier Online Medien (4.601.740 Unique Clients). Das Heute.at-Dachangebot liegt mit 5.719.775 Unique Clients nur noch ganz knapp vor dem oe24-Netzwerk. Auf Platz 1 der Dachangebote ist weiter das ORF.at-Network mit 12.161.428 Unique Clients.

Noch stärker ist sogar das Wachstum des oe24.at-Einzelangebots: Bei den Unique Clients kann oe24.at im November um 75% auf 4.768.976 Unique Clients zulegen, bei den Unique Usern sind es +74% auf 2.810.861 Unique User.

Mediengruppe ÖSTERREICH CEO Niki Fellner: "Die oe24-Werte im November sind ein Riesen-Erfolg für unser ganzes Team und zeigen eindrucksvoll, wie stark das oe24-Netzwerk gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist. Damit sind wir unserem Ziel, 2024 zur Online-Nummer-1 in Österreich zu werden, einen gewaltigen Schritt näher gekommen. Mehr als 3 Millionen Österreicher surfen im Monat bereits auf den oe24-Seiten. Mit diesen Top-Zahlen und dem anhaltend starken Wachstum haben wir die idealen Voraussetzungen für unser Wachstumsjahr 2024 geschaffen und sind der perfekte Online-Partner für alle Werbekunden."