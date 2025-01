98 geförderte Wohnungen im neuen Stadtquartier in Wiener Neustadt

Seit 2023 entsteht auf dem ehemaligen Areal des Wiener Neustädter Stadions das Stadtquartier „ein viertel grün“. Hier werden 98 geförderte Alpenland Mietwohnungen mit Kaufoption errichtet.

Die gemeinnützigen Wohnbauträger Alpenland, egw und Heimat Österreich schaffen Wohnraum für rund 1.200 Menschen. Mit dem Spatenstich für 98, vom Land Niederösterreich geförderten, Mietwohnungen mit Kaufoption setzt Alpenland den nächsten Schritt, um das Vorzeigeprojekt für urbane Quartiersentwicklung zum Leben zu erwecken. Die Wohnungen werden 50 bis 108 m² groß sein und bieten Raum für unterschiedliche Anforderungen. Die ansprechende Architektur und naturnahe Umfeldgestaltung machen die Wohnungen besonders attraktiv.

„Das neue Stadtquartier ist ein Herzensprojekt für uns – nicht zuletzt durch die für alle Seiten gewinnbringende Zusammenarbeit mit anderen Bauträgern und der Stadt Wiener Neustadt. Gemeinschaft und Miteinander sind auch in der Konzeption wesentliche Grundpfeiler: Begegnungszonen, Gemeinschaftsräume und andere Knotenpunkte tragen dazu bei. Denn ein lebendiges Grätzel mit unverwechselbarem Charakter entsteht nur, wo eine aktive und vielfältige Nachbarschaft gelebt wird“, ist Alpenland-Obfrau Isabella Stickler überzeugt.

Spatentich im „ein viertel grün“: Fritz Kittel (Geschäftsführer egw), Karin Kiesling (Geschäftsführerin egw), Theresa Reiter (gf. Vorstandsmitglied Alpenland), NÖ Wohnbau-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister, Isabella Stickler (Obfrau Alpenland), Sandra Bauernfeind (Geschäftsführerin Heimat Österreich) v. l. n. r. © Josef Herfert ×

Neues Grätzel bietet leistbaren WohnraumNun erfolgte der Spatenstich für den Alpenland-Bauteil im das Vorzeigeprojekt für urbane Quartiersentwicklung, der im Frühjahr 2027 beziehbar sein soll. Wohnbau-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister betont anlässlich der Spatenstich-Feierlichkeit: „Das Projekt ‚ein viertel grün‘ verbindet leistbaren Wohnraum mit bester Lebensqualität“. Und Alpenland-Obfrau Isabella Stickler ist überzeugt, dass ein lebendiges Grätzel mit unverwechselbarem Charakter entsteht, in dem aktive Nachbarschaft gelebt wird.Das großzügige Fuß- und Radwegenetz sowie ein neuer, öffentlich zugänglicher Park inmitten der Anlage bieten einen Mehrwert für alle Bürgerinnen und Bürger. Zum grünen Lebensgefühl trägt neben den gestalteten Grünräumen auch die verkehrsberuhigte Gesamtkonzeption bei, die parkende Autos in die Tiefgarage verlagert und durch die gute Anbindung an den öffentlichen Verkehr klimafreundliche Mobilität fördert. Infos: www.einviertelgruen.at