Zukunftsorientiert

Der führende Kommunikationsanbieter Österreichs hat neben seinem Bewusstsein für Umwelt und Kima auch ein Herz für Menschen.

Ebenso wie in Sachen Klimaschutz orientiert A1 sich auch hier an den EU Sustainable Development Goals. Besonderer Fokus liegt dabei unter anderem auf der hochwertigen Bildung von Kindern und Jugendlichen in Sachen Kommunikationstechnologien. Kostenlose Angebote garantieren gleiche Teilnamemöglichkeiten ungeachtet des finanziellen Backgrounds.

A1 digital.campus

Der A1 digital.campus wartet dahingehend mit einem vielfältigen Angebot an verschiedenen Workshops auf – von Coding über Robotik bis hin zu Media & Design. Das regt nicht nur die Kreativität der jungen Geister an, sondern fördert auch Vorstellungsvermögen und logisches Denken. Dabei wird praxisorientiert und interaktiv gearbeitet, um langweiligen und ermüdenden Frontalunterricht zu vermeiden.

Spannende Events

Darüber hinaus organisiert A1 auch spezielle Bildungsevents und Hackathons sowie die A1 Start Up School, wo die jungen Teilnehmer:innen Einblicke zu spannenden digitalen Zukunftsthemen gewinnen und neue Interessen und Talente entdecken können.