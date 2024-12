Ab sofort: Amazon liefert noch am Tag der Bestellung aus

Amazon startet die Same-Day-Lieferung nun auch in Österreich: Der Testbetrieb in Wien hat bereits begonnen.

Aufatmen für alle, die es eilig haben: Amazon hat dieser Tage - endlich - auch in Österreich die "Same-Day-Lieferung" für Prime-Mitglieder eingeführt. Kunden in Wien und Umgebung können nun bei ausgewählten Produkten die Option "Heute bis 22:00" auswählen und erhalten ihre Bestellungen noch am selben Tag. Bestellungen am Nachmittag sind von der Same-Day-Option ausgeschlossen.

Das Service befindet sich derzeit noch im Testbetrieb. Laut Amazon wird die Lieferung kostenlos für Prime-Mitglieder ab einem Bestellwert von 20 Euro angeboten. Für Bestellungen unter 20 Euro wird eine Liefergebühr von 4,99 Euro fällig, auch für Prime-Mitglieder. Kunden ohne Prime-Mitgliedschaft können ein Test-Abo abschließen, das 8,99 Euro pro Monat kostet.

Ob Amazon das Pilotprojekt auch auf andere Regionen Österreichs ausweitet oder die Same-Day-Lieferung dauerhaft in den Regelbetrieb übernimmt, ist vorerst noch offen. Vorerst will der Online-Riese testen, wie gut die Logistik funktioniert und wie sich die Nachfrage nach der Blitzlieferung entwickelt.