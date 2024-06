AGES warnt vor Liquid für elektronische Zigarette

Gesundheitsrisiko durch enthaltenes Öl - "CBD CARTRIDGE, Bedtime" und "CBD CARTRIDGE, Energize" betroffen

Wien. Die AGES (Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit) warnte am Montag vor den Produkten "CBD CARTRIDGE, Bedtime" und "CBD CARTRIDGE, Energize" des Herstellers EUPHORIA TRADE s.r.o. (Tschechische Republik). In den Kartuschen (Liquid für elektronische Zigaretten) ist Öl enthalten, das bei Inhalation in die Lunge zu schweren Atemwegserkrankungen führen kann. Vor dem Gebrauch wird ausdrücklich gewarnt.

Bei "CBD CARTRIDGE, BEDTIME" ist die Charge mit der Bezeichnung 31.12.2025 betroffen, bei "CBD CARTRIDGE, ENERGIZE" jene mit 31.12.2025. Die AGES ersucht Verbraucherinnen und Verbraucher, betroffene Produkte keinesfalls zu verwenden, sondern umgehend zu entsorgen bzw. in der Verkaufsstelle zu reklamieren.