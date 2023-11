Per Ende Oktober sind in Österreich 338.896 Menschen arbeitslos gewesen.

264.232 nahmen an Schulungen des Arbeitsmarktservice (AMS) teil, 74.664 machten eine AMS-Schulung. Die Quote ist damit im Vergleich zum Oktober 2022 gestiegen, damals betrug sie 6,3 Prozent, teilte das Arbeitsministerium am Donnerstagvormittag mit. Im letzten Oktober vor der Coronakrise anno 2019 waren es 7,0 Prozent gewesen. Der ÖVP-Wirtschaftsbund hat für Oktober aktuell 207.264 offene Stellen erhoben.