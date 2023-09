Bambi wird Briefmarke

Das wohl berühmteste Rehkitz der Welt kommt aus Österreich und feiert seinen 100. Geburtstag. Die Österreichische Post würdigt das mit der Sonderbriefmarke "100 Jahre Bambi".

Vor 100 Jahren veröffentlichte der österreichisch-ungarische Schriftsteller Felix Salten (1869–1945) die Geschichte des Rehkitzes Bambi, die heute ein weltbekannter Film- und Buchklassiker ist.

Anlässlich des 100. Geburtstages von Bambi ehrt die Post den berühmten Film mit einer Sonderbriefmarke.

Highlight für Sammler

© Österreichische Post AG ×

„Das Rehkitz Bambi kennen wir alle, seine Herkunft aus Österreich allerdings weniger. Mit dieser Sonderbriefmarke feiern wir den 100. Geburtstag dieser Geschichte mit einem Motiv, das von Walt Disney selbst stammen könnte“, so Patricia Liebermann, Leitung Philatelie bei der Österreichischen Post.

Felix Salten schrieb „Bambi. Eine Lebensgeschichte aus dem Wald“ ursprünglich als Fortsetzungsgeschichte für die „Neue Freie Presse“. 1923 erschien die Geschichte als Roman. Der Zeichentrickfilm „Bambi“ wurde dann von Walt Disney 1942 nach dem Roman geschaffen. In der Verfilmung ist Bambi allerdings kein Reh, sondern ein in Amerika heimischer Weißwedelhirsch. Der Roman „Bambi“ wurde in mehr als 30 Sprachen übersetzt.

300.000 Stück

Die Sonderbriefmarke wurde von Marion Füllerer gestaltet. Sie hat einen Nennwert von 1,20 Euro und wurde 300.000 Mal aufgelegt. Die Bambi-Marke ist ab sofort in allen Postfilialen und im Post-Onlineshop (onlinshop.post.at) erhältlich.