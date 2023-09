Die beliebtesten Campingplätze im Sommer 2023

Camping-Urlaub boomt wie nie zuvor - und Österreich ist das zweitbeliebteste Camping-Land in Europa. Das Reiseportal camping.info hat herausgefiltert, welche Campingplätze in dieser Saison am gefragtesten waren.

Das neue Ranking zeigt, welche der über 23.000 auf dem Portal gelisteten Campingplätze am häufigsten aufgerufen wurden.

Dominiert werden die internationalen Top 10 von von italienischen und österreichischen Campingplätzen. Die Spitzenposition des internationalen Rankings belegt der Campeggio Europa Silvella Camp am Gardasee. Dahinter folgen auf den Plätzen zwei und drei gleich zwei Camping-Hotspots aus Österreich: das Camp MondSeeLand und der Campingplatz Berau am Wolfgangsee.Auch der Camping Village Marina di Venezia (Platz 4) und Camping Union Lido (Platz 5) in Venetien gehören zu den Top-Plätzen des Sommers.

Auch zwei deutsche und ein slowenischer Platz schafften es unter die Top 10 des Sommers 2023. Insgesamt hat campin.info eine Rangliste der 100 beliebtesten Camping-Locations erstellt.

Die Top 10 Campingplätze des Sommers 2023:

1. Campeggio Europa Silvella in Italien, Lombardei

2. Camp MondSeeLand in Österreich, Oberösterreich

3. Berau am Wolfgangsee in Österreich, Oberösterreich

4. Camping Village Marina di Venezia in Italien, Venetien

5. Union Lido in Italien, Venetien

6. Ferienparadies Natterer See in Österreich, Tirol

7. Campingpark Kühlungsborn in Deutschland, Mecklenburg-Vorpommern

8. Camping Bled in Slowenien, Carniola / Julische Alpen / Laibach / Zasavje

9. Centro Vacanze Pra’ delle Torri in Italien, Venetien

10. Rosenfelder Strand Ostsee Camping in Deutschland, Schleswig-Holstein

Das Österreich-Ranking wird angeführt vom Camp MondSeeLand in Oberösterreich, gefolgt von Berau am Wolfgangsee (OÖ) un dem Ferienparadies Natterer See in Tirol, das es auch in die internationalen Top 10 geschafft hat.

Und das sind die Campingplätze in Österreich mit den meisten Seitenaufrufen und besten Bewertungen in diesem Sommer:

Die Top 10 Campingplätze des Sommers in Österreich:

1. Camp MondSeeLand in Oberösterreich (Gesamtrang 2)

2. Berau am Wolfgangsee in Oberösterreich (Gesamtrang 3)

3. Ferienparadies Natterer See in Tirol (Gesamtrang 6)

4. Grubhof in Salzburg (Gesamtrang 13)

5. Camping Sonnenland im Burgenland (Gesamtrang 26)

6. Camping Brunner am See in Kärnten (Gesamtrang 28)

7. Camping Grabner in Oberösterreich (Gesamtrang 48)

8. HOCHoben Alpin Camping Mallnitz in Kärnten (Gesamtrang 50)

9. Sportcamp Woferlgut in Salzburg (Gesamtrang 64)

10.Camping Innsbruck - Kranebitterhof in Tirol (Gesamtrang 67)

Österreich zweitbeliebtestes Campingland

Im Ländervergleich gilt Deutschland als weitaus populärstes Campingziel: Rund 40 Plätze des Rankings befinden sich in Deutschland.

Österreich folgt auf Platz zwei der beliebtesten Ziele von Campern. Innerhalb Österreichs werden Campinganlagen in Salzburg (6 Plätze) auf camping.info am meisten gesucht, gefolgt von Kärnten (4 Plätze), Tirol (3 Plätze) und Oberösterreich (3 Plätze). Auch ist jeweils ein Campingplatz aus Wien und aus dem Burgenland im Top 100 Ranking vertreten.

Die Top 5 Campingländer:

Deutschland (38 Plätze unter den Top 100)

Österreich (18 Plätze unter den Top 100)

Kroatien (18 Plätze unter den Top 100)

Italien (16 Plätze unter den Top 100)

Niederlande (3 Plätze unter den Top 100)