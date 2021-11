Erster Ansturm auf Geschenke

Die Einkaufsstraßen sind wieder voll, zwei Wochen vor dem 1. Advent geht es los.

Ansturm. Es war ein Turbo-Start für die vorweihnachtliche Geschenke-Saison: Am 11. November, dem Singles Day – einem Einkaufstag, ausgerufen vom Amazon-Konkurrenten Alibaba –, gab es Rekordumsätze. Knapp 74 Milliarden Euro setzte alleine Alibaba weltweit um.



Geschenke. Der gestrige Samstag war für hochgerechnet eine Million Österreicher der erste „Einkaufssamstag“. ÖSTERREICH sah sich in den Einkaufsstraßen um. Fazit: Fast überall waren deutlich mehr Shopper unterwegs als vor wenigen Tagen. Viele machten sich auf Geschenke-Suche. „Es war wegen der Unsicherheit vor dem anstehenden Lockdown ein starker Einkaufstag“, resümiert auch Rainer Will vom Handelsverband.

Christkind schlägt jetzt schon in den Shops zu

Stark. Handels-Experte Will sieht in diesen Tagen eine starke Tendenz des Christkinds in den Shops zuschlagen: „Vor einer Woche gab es starke Käufe für das eigene Zuhause, jetzt sind es klassische Geschenke wie Schmuck, Spielzeug und Elektronik.“ Auf unserem Rundgang durch die Wiener Innenstadt trafen wir etwa auf Eva M. aus Klosterneuburg: „Ja, jetzt starte ich die Geschenkesuche, ich muss ja die Passenden finden.“

Geschenke. Die Daten belegen: Derzeit kauft in den Geschäften jeder Dritte Bekleidung (33 %), Spielzeug und Süßigkeiten (jeweils 32 %). Jeder Vierte greift bei Büchern und Kosmetik zu. Auch der Trend zu Gutscheinen (Wellness, Kurzurlaube, Massagen) ist ungebrochen.

Im Vorjahr kauften Österreicher um 1,3 Milliarden Euro Geschenke – ein Minus von 9,5 % im Vergleich zur Zeit vor Corona. Rainer Will hofft, dass sich heuer die Zahl dazwischen einpendelt.