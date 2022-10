Mark Mateschitz: Das ist der Red-Bull-Erbe

Medial tritt der 29-jährige Mark Mateschitz kaum in Erscheinung.

Fuschl. Mark Mateschitz (29) wuchs bei seiner Mutter Anita Gerhardter auf. Er besuchte eine Privatschule in Salzburg (Werkschulheim Felbertal), welche eine duale Ausbildung zwischen AHS und Handwerk anbietet. Dadurch erhielt der junge Mateschitz 2011 nicht nur die Matura, sondern dürfte wohl ebenfalls eine Gesellenprüfung in Mechatronik, Maschinenbau oder Tischlereitechnik abgelegt haben. Danach studierte Mark Betriebswirtschaft.

Chef. Schon während der Schulzeit soll Didi Mateschitz seinen Sohn auf die Übernahme des Red Bull Imperiums vorbereitet haben. Die Hälfte der Anteile an der „Dietrich Mateschitz Verwaltungs OG“ bekam Mark übertragen, noch bevor er 20 war. Vor einigen Jahren bekleidete er die Chefposition bei der Thalheimer Heilwasser GmbH, welche unter anderem auch das Thalheim Bier vertreibt, und engagierte sich stark im Immobilien-Business seines Vaters. Zusätzlich ist er seit heuer auch in der Führungsriege von „Wings for Life“ tätig, welches seine Mutter leitet.

Wenige mediale Auftritte

Privat. Genau wie sein Vater meidet der junge Mateschitz öffentliche Auftritte größtenteils. Deshalb ist auch äußerst wenig über sein Privatleben bekannt. Seinen ersten medialen Auftritt gab es bei der Eröffnung der Thalheim Brauerei 2019 gemeinsam mit dem damaligen Landeshauptmann der Steiermark, Hermann Schützenhöfer. Den Nachnamen seines Vaters übernahm er erst vor einigen Jahren. Mark ist ein echter „Bulle“: Im Sternzeichen ist er Stier.