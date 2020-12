Die Branche der österreichischen Biotechnologieunternehmen mit rund 2.000 Mitarbeitern hat nun einen eigenen Verband.

Unter dem Namen BIOTECH AUSTRIA hat die Biotechnologie-Industrie in Österreich heute einen eigenen Branchenverband gegründet. Das Ziel des Verbands ist es, die Zusammenarbeit zwischen Politik, Wissenschaft und der Biotechbranche zu stärken und zu fördern, heißt es in einer Aussendung. Mit der Gründung des eigenen Branchenverbands soll langfristig nicht nur eine unabhängige, eigenständige Interessensvertretung der österreichischen Biotechnologie etabliert werden, auch die Förderung eines innovativen und finanziell starken Industriezweiges innerhalb der österreichischen Wirtschaft, sowie die Repräsentanz der österreichischen Biotechnologie im In- und Ausland stehen im Fokus. Um Synergieeffekte besser nutzen und mit einer Stimme in Politik und Gesellschaft auftreten zu können, will BIOTECH AUSTRIA auch mit anderen Verbänden und Clustern in Österreich eng kooperieren, ebenso wie mit Biotech-Organisationen in Europa und den USA.

Wichtiger Wirtschaftssektor

Die österreichische Biotechnologie umfasst ca. 150 Unternehmen mit rund 2.000 Beschäftigten und ist in Österreich ein wichtiger Wirtschaftssektor, so Peter Llewellyn-Davies, Präsident der neu gegründeten BIOTECH AUSTRIA und CEO der APEIRON Biologics AG. „Biotechnologie spielt eine immense Rolle für das Wohlergehen der Menschen, die öffentliche Gesundheit und damit für die Wirtschaft. In diesem Jahr hat die Corona-Pandemie nochmal allen verdeutlicht, wie lebenswichtig die Innovationen der Biotechnologie sind. Die Entwicklung und Zulassung des ersten SARS-COV-2 Impfstoffs in weniger als einem Jahr zeigt die großen Potentiale und die Schlagkraft unserer Industrie,“ erklärt Llewellyn-Davies.

© Biotech Austria

Peter Llewellyn-Davies, Präsident der Biotech Austria und CEO der Apeiron Biologics

Dr. Georg Casari, Vizepräsident der BIOTECH AUSTRIA, CEO und Gründer der Haplogen Bioscience GmbH ergänzt: „Unsere Branche ist ein wesentlicher Treiber der Innovationen in der Gesundheitsversorgung. Neben dem Wissens- und Erfahrungsaustausch innerhalb des neuen Verbands können unsere Mitglieder künftig ihre Interessen bündeln und mit einer Stimme gegenüber nationalen und internationalen Entscheidungsträgern auftreten.“