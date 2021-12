Riesen-Erfolg für 1. Shopping-Sonntag

Handel und Kunden sind überrascht: Der Andrang war viel stärker als gedacht.

Wien. Nach dem Mittagessen ging das Rennen um die besten Geschenke richtig los. Ab etwa 13 Uhr gab es einen großen Andrang auf die Shops. Erstmals seit der Fußball-EM 2008 durften an einem Sonntag die Geschäfte aufsperren.



Die Ergebnisse übertreffen alle Erwartungen. Rainer Will vom Handelsverband: „Am Sonntag alleine lag der Umsatz bei 180 Millionen Euro.“ Das sind um genau 50 % mehr als die Prognose (120 Mio. Euro)!

„Goldener Sonntag“. Verdoppelt hat sich – trotz 2G-Regel in den Shops – die Anzahl der Menschen, die am „Goldenen Sonntag“ auf Shopping-Tour gingen. Zwei Millionen waren gestern in den Einkaufsstraßen und Einkaufszentren (laut Prognose planten es „nur“ eine Million).

»Rappelvoll« waren auch die Shopping-Zentren



Startschuss. Last-Minute-Shopping lautete das Motto des Christkinds. Der ÖSTERREICH-Lokalaugenschein zeigte: Den frühesten Andrang gab es in den überdachten Shopping-Centern. Schon bald nach der Öffnungszeit um 10 Uhr war die Shopping City Süd (NÖ) „rappelvoll“. Zwei junge Damen sagen uns hier im Vorbeigehen: „Zum Glück gibt es diesen Sonntag nach dem Lockdown, sonst würde ich es nicht schaffen, alle Geschenke zu besorgen.“

© Fuhrich / TZÖ ×

Volle Parkplätze vor den Shoppingcentern.

© Fuhrich / TZÖ ×

Am meisten wurde Kleidung gekauft.



Extra-Motivation für die Käufer: Viele Geschäfte boten hohe Preisnachlässe auf diverse Produkte. Am meisten gekauft wurde gestern Bekleidung, das dürfte auch das Geschenk Nummer 1 werden.



Voll. Glückliche Gesichter gab es später auf der extrem vollen Mariahilfer Straße in Wien. Auch bei den Unternehmern: Das Kaufhaus Gerngross verzeichnete etwa ein „starkes viertes Advent-Wochenende“.

Bilanz. Das erste Super-Einkaufs-Wochenende ist somit zu Ende. Die Bilanz lässt Händler jubeln. Insgesamt setzten sie am Samstag und Sonntag 560 Millionen Euro um – weit mehr als gedacht. Jetzt kommt der Endspurt: Noch sind es mit heute fünf Einkaufstage bis zum Fest.