Sensations-Quote für oe24.TV: 170.000 Zuschauer bei FELLNER! LIVE

Duell Cap gegen Westenthaler verfolgten 137.000 Österreicher, bei Sommergespräch mit Kickl waren 135.000 dabei +++ 2,5 Prozent Tagesmarktanteil

Sensationelle Quoten für oe24.TV am Mittwochabend: Die Hauptabend-Sendung FELLNER! LIVE verfolgten insgesamt 170.000 Österreicher (NRW, 12+) – das entspricht einem Marktanteil von 4,2 Prozent /12+). Das Sommergespräch mit FPÖ-Chef Herbert Kickl um 21 Uhr schauten 135.000 Österreicher (3,1% Marktanteil, 12+). Bei der anschließenden Analyse mit Wolfgang Fellner, Josef Cap und Peter Westenthaler waren sogar 137.000 Zuschauer dabei (NRW, 12+). Hier lag der Marktanteil bei sensationellen 5,4%. Von 23 bis 0 Uhr war oe24.TV mit 5,5% Marktanteil der stärkste Privatsender in Österreich.



Insgesamt verzeichnete oe24.TV am Mittwoch einen extrem starken Quoten-Tag. Der Tagesmarktanteil lag sowohl in der werberelevanten Zielgruppe der 12-49-Jährigen als auch bei allen TV-Zuschauern (12+) bei 2,5%. Bei der Übertragung der Nationalratssondersitzung am Vormittag von 10 bis 11 Uhr erreichte oe24.TV sogar einen Marktanteil von 10,3% in der werberelevanten Zielgruppe der 12-49-Jährigen.



Quelle: AGTT/GfK Teletest, Evogenius Reporting; Basis Zeitschiene vorläufig gewichtet; DRW Fellner Live 73.300, Kickl 68.700, Cap-Westenthaler 76.300 Personen (12+)