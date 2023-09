Der Softdrink-Riese Coca-Cola hat jetzt die limitierte Coca-Cola 3000 Zero Sugar vorgestellt. Entwickelt wurde die "futuristische Geschmackssorte" von der KI.

Die neue Sorte von Coca-Cola hat es in sich. Sie soll Fans der Marke "eine geschmackvolle Erfrischung der besonderen Art" bieten. Dazu gibt es ein KI-Erlebnis mit Einblick in die Welt der nahen Zukunft, preist der Konzern ein neues Feature an. Die Kunden müssen nur den Code auf ihrer Coca-Cola 3000 Dose scannen und schon gelangen sie zum sogenannten Creations Hub, auf dem sie mit einer personalisierten KI 3000-Linse einen Blick in die Zukunft werfen können.

"Das Ziel von Coca-Cola ist es, unsere Fans mit magischen Momenten zu überraschen. Wir möchten sie dazu animieren, sich vorzustellen, wie die Welt der Zukunft aussehen könnte“, sagt Alina Enache, Frontline Marketing Director Germany von Coca-Cola . So seien die Vorstellungen und Ideen von Menschen aus aller Welt mit KI-Insights kombiniert worden, um den "einzigartigen Geschmack von Coca-Cola 3000" zu schaffen.

KI-Dose kommt mit neuer Modelinie

Die neue, von der KI geschaffene Cola-Dose präsentiert sich in einem futuristischen Design mit hellen Farben und fließenden Punkt-Clustern, welche die zwischenmenschlichen Interaktionen in der digitalen Zukunft versinnbildlichen sollen.

Außerdem wird Coca-Cola in Zusammenarbeit mit AMBUSH, einer von der Designerin Yoon Ahn gegründeten, genreübergreifenden Modemarke, eine Capsule Collection auf den Markt bringen. Die limitierte Kollektion umfasse Kleidung und Accessoires, die ab Herbst erhältlich sein sollen.