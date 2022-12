Lokales Shoppen für die perfekten Weihnachtsnaschereien.

Hochwertig produzierte Produkte für ein süßes Fest bieten die Süßwarengeschäfte der „meinkaufstadt Wien“. Den Einkauf kann man jetzt auch zurückgewinnen.

Es sind nun nicht einmal mehr zwei Wochen. Dann steht das Christkind vor der Tür. Nicht nur die Bescherung und der Gedanke an Geschenke bringen Kinder-, aber auch Erwachsenenaugen zum Glänzen. Auch die Freude auf viele Leckereien, die vor und zu Weihnachten verzehrt werden, lassen das Herz schneller schlagen.

© famveldman ×

60 Wiener Süßwarengeschäfte laden ein

Wien als eine Metropole für Süßwaren ist hier gleichsam der Heimathafen für Naschkatzen aller Art. Hier kann man nach Lust und Laune Bummeln und sich für das große Fest eindecken. Margarete Gumprecht, Obfrau der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer Wien kommt bei der großen Auswahl ins Schwärmen: „Die 60 Süßwarenhändler in Wien bieten regionale, nachhaltige und hochwertig erzeugte Produkte für jeden Geschmack. Ein Besuch in den traditionellen Geschäften ist ein besonderes Erlebnis: Man kann sich inspirieren und beraten lassen, die Ware sehen und probieren.“

© Wirtschaftskammer Wien ×

Auch online wird der süße Zahn bedient

Aber nicht nur in den Fachhandlungen vor Ort kommt man auf seine Kosten. Auch im Netz wird man mit offenen Armen empfangen. Seit der Corona-Pandemie bieten nämlich viele Wiener Süßwarenhändler eigene Webshops an oder nehmen telefonische Bestellungen entgegen. Außerdem gib es Online-Plattformen, die regionale Händler listen und eine gute Übersicht geben.

„meinkaufstadt Wien“ macht Shoppen bunter

© weyo ×

Eine zentrale Online-Plattform für den stationären Handel ist seit kurzem die Website www.meinkaufstadt.wien, die Anlaufstelle für den lokalen Einkauf in der Stadt. „Unter der neuen Marke ‚meinkaufstadt Wien‘ wird regionales Einkaufen noch mehr in den Mittelpunkt gestellt. Es ist wichtiger denn je, gezielt neue Kundengruppen anzusprechen und auf die vielfältigen Angebote der Nahversorger in den jeweiligen Grätzeln aufmerksam zu machen“, so Gumprecht. Was beim Anblick der neuen Marke gleich auffällt, ist die Buntheit, die die Vielfalt des Wiener Einkaufsvergnügens widerspiegelt. Diese Vielfalt ist auch auf der Website zu finden. Neben den neuesten Shoppingtrends, findet man die besten Tipps aus den Grätzeln, Wiener Originale, die spannendsten Events und immer wieder tolle Gewinnspiele auf der Website.

Weihnachtseinkauf zurückgewinnen

Rechtzeitig zum Geburtstag der „meinkaufstadt Wien“, kann man jetzt auch seinen Weihnachtseinkauf zurückgewinnen: Gemeinsam mit kronehit belohnt die Wirtschaftskammer Wien den lokalen Einkauf: Es reicht, die Rechnungen vom Einkauf bei Wiener Händlerinnen und Händlern – auch online! – in der winzone von kronehit hochzuladen. Mit etwas Glück gewinnt man bis zu 500 Euro.

Infos zum Gewinnspiel findet man ebenfalls auf der neuen Website für das Einkaufsvergnügen in Wien unter www.meinkaufstadt.wien unter „Gewinnspiele“.