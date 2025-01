AUA fliegt ab 1. Februar wieder nach Tel Aviv

Flüge nach Teheran bleiben zumindest bis 14. Februar ausgesetzt

Die Austrian Airlines fliegen ab 1. Februar wieder den Flughafen Tel Aviv in Israel an. Das teilte das Unternehmen am Donnerstag per Aussendung mit. Die Regelung gilt laut Medienberichten für die gesamte Lufthansa-Gruppe. Ab diesem Zeitpunkt werde auch der israelische Luftraum wieder genutzt, hieß es weiter.

Flüge sowohl zum Imam-Khomeini-Flughafen Teheran als auch die Nutzung des iranischen Luftraums würden hingegen weiter bis inklusive 14. Februar ausgesetzt, hieß es. Wie die AUA-Mutter Lufthansa laut deutschen Medienberichten außerdem mitteilte, werden Flüge in die libanesische Hauptstadt Beirut bis inklusive 28. Februar ausgesetzt.