Bank Austria: Mehrere Bankkonten plötzlich auf null

Nach technischen Problemen wurden teils Bank-Austria-Konten auf null gesetzt.

Aufgrund einer im Hintergrund erfolgten notwendigen Umstellung ist es am Wochenenden bei einigen Fällen zu Doppel- oder Mehrfachbuchungen bei Behebungen oder Überweisungen bei Bank-Austria-Onlinekonten gekommen. Am Montag sind betreffende Konten auf null gestellt worden. Die Bank will die Buchungen so rasch wie möglich valutagerecht richtigstellen.

Die Probleme sollen vor allem bei internen Überweisungen, also von einem Bank-Austria-Konto auf ein anderes Bank-Austria-Konto, aufgetreten sein. Die Bank schließt einen Hackerangriff aus. Das Geldinstitut arbeitet an der Behebung.