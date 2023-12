Erpressung und Veruntreuung: Erste Anklagen in Causa Commerzialbank

Erste Anklagen in der Causa Commerzialbank.

Die Wirtschafts- und Korruptionsanstalt (WKStA) teilte am Dienstag mit, dass gegen drei Personen wegen Erpressung und Veruntreuung im Zusammenhang mit der Commerzialbank-Affäre, eine Anklageschrift beim Landesgericht Eisenstadt eingebracht wurde. Demnach richtet sich der Vorwurf der Veruntreuung gegen Ex-Bankchef Martin Pucher. Für ihn gilt die Unschuldsvermutung. Der Schaden beläuft sich auf 70.000 Euro. Gegen weitere Beschuldigte wird in dem Verfahrenskomplex noch ermittelt.

Im Zuge der Beendigung seines Dienstverhältnisses im Jahr 2017, soll ein Angestellter der Bank damit gedroht haben, Malversationen in der Bank aufzudecken. Daraufhin soll ihm die Bank ein Schweigegeld in Höhe von 70.000 Euro aus den Mitteln der Bank übergeben haben. Die Übergabe des Geldes, die von zwei Vorstandsmitgliedern, die von der WKStA nicht namentlich genannt werden, habe der Commerzialbank geschadet, so der Vorwurf.

Die Anklageschrift wurde nach der Genehmigung eines Vorhabensberichts durch die Oberstaatsanwaltschaft Wien sowie des Justizministeriums in Übereinstimmung mit dem Weisungsrat eingebracht. Das Strafmaß für Erpressung beträgt eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis fünf Jahren, für die Veruntreuung droht eine Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren.