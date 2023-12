Baustart I Spatenstich Projekt THE HILLS

Am 13. Dezember wurde der Baubeginn von "THE HILLS", einem exklusiven Wohnprojekt am Peter-Pirkham-Weg 5 in St. Martin am Kreuzbergl, mit einem festlichen Spatenstich zelebriert. Die Anlage umfasst 26 top ausgestattete Wohneinheiten, jede mit großzügigen Terrassen, Balkonen und Eigengärten, sowie Tiefgaragen- und Abstellplätzen.

Neben der beeindruckenden Aussicht auf die Karawanken besticht die Wohnoase durch lichtdurchflutete Wohnräume. Besonderes Augenmerk hierbei: intelligente Grundrissgestaltung und eine hochwertige Ausstattung. Die 2, 3 und 4 Zimmerwohnungen, mit einer Größe zwischen 52- 119 Quadratmetern verfügen über Deckenkühlung, modernen Sonnenschutz und Raumhöhen von bis zu 3,18 Metern. Diese bieten nicht nur individuellen Raum für jeden Lebensstil, sondern schaffen auch ein angenehmes Raumklima und großzügige Wohnbereiche.

Darüberhinaus ermöglichen moderne Aufzugsanlagen einen barrierefreien Zugang und machen "THE HILLS" zu einem attraktiven Wohnort für junge Familien und Senioren.

Beste Infrastruktur und die unmittelbare Nähe zu Natur und Wörthersee, runden die Exklusivität dieses Projektes ab.

“Unsere Kernkompetenz ist die Projektentwicklung, Errichtung und der Vertrieb von komfortablen Lebensräumen. Hierbei liegt uns besonders Qualität, intelligente Grundrissplanung und eine ausgezeichnete Lage am Herzen. Bei unserem Projekt The Hills sind wir stolz darauf, diesen Anspruch zu 100% erfüllt zu haben. Rund die Hälfte der Wohneinheiten konnte bereits verkauft werden.” – Verkaufsleiter Philipp Strasser, Riedergarten Immobilien.

Interessenten sind herzlich dazu eingeladen, sich näher über "THE HILLS" zu informieren.

Riedergarten Immobilien GmbH

Herbert Waldner, Bernd Rausch

Schleppeplatz 8, 9020 Klagenfurt am Wörthersee

+43 46344403333

office@riedergarten.at

www.riedergarten.at