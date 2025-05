Bekanntes Hotel-Restaurant ist pleite

Trotz der finanziellen Schwierigkeiten plant die MR-Gastro GmbH die Fortführung des Betriebs.

"Nehmen Sie sich etwas Zeit und Raum für einen ganzheitlichen Genuss. Bei uns im Haus am See stehen sowohl Entspannung als auch Erlebnis an erster Stelle. Genießen Sie die Ruhe inmitten von See und Berg oder sein Sie aktiv bei unzähligen sportlichen Abenteuern", beschreibt sich das bekannte Hotel Haus am See am Stubenbergsee auf seiner Homepage.

Nun hat die "MR-Gastro GmbH", Betreiberin des Gastronomie- und Beherbergungsbetriebs "Haus am See" am Stubenbergsee, Insolvenz angemeldet. Das Konkursverfahren wurde am 8. Mai 2025 vom Landesgericht für ZRS Graz eröffnet, wie die Gläubigerschützer vom Alpenländischen Kreditorenverband (AKV) berichten. 22 Mitarbeiter und 19 Gläubiger sind betroffen. Die Überschuldung beträgt rund 296.000 Euro – bei Verbindlichkeiten von rund 412.000 Euro stehen Aktiva von nur etwa 116.000 Euro gegenüber.

Das 2021 gegründete Unternehmen betreibt ein ganzjährig geöffnetes Hotel mit 10 Doppelzimmern, 7 Appartements und einem Restaurant. Die Auslastung liegt saisonal bedingt zwischen 70 und 90 Prozent.

Das sind die Insolvenz-Ursachen

Als Ursachen der Insolvenz nennt der Geschäftsführer laut AKV fehlende Branchenerfahrung als Quereinsteiger, hohe Anfangsinvestitionen, Personalprobleme und das Ausbleiben von Corona-Förderungen aufgrund fehlender Umsätze vor der Pandemie.

Trotz der finanziellen Schwierigkeiten plant die MR-Gastro GmbH die Fortführung des Betriebs. Eine positive Fortbestehensprognose liegt vor und ein Sanierungsplan soll mit den Gläubigern verhandelt werden. Ziel ist es, das Unternehmen zu stabilisieren und langfristig weiterzuführen.