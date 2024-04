Bekanntes Traditionsgasthaus ist pleite

Das Hotel-Restaurant "Goldener Engl" in Hall ist insolvent.

Tirol. Am Dienstag gab der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) bekannt, dass heute beim Landesgericht Innsbruck über das Vermögen der "HGE Hotel GmbH", Betreiberin des Hotel-Restaurants "Goldener Engl" in Hall in Tirol, ein Insolvenzverfahren in Form eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung eröffnet wurde.

Das Unternehmen, das schon einmal insolvent war, betreibt in Hall in Tirol den alteingesessenen Gasthof "Goldener Engl", dem auch ein Hotelbetrieb angeschlossen ist. Etwa 20 Dienstnehmer sind betroffen. Die Passiva belaufen sich auf etwa 700.000 Euro. Laut AKV habe die Corona-Krise, nach der erfolgreichen Sanierung, wieder eine große finanzielle Anspannung für das Unternehmen gebracht, da die Liquidität nach der Vorinsolvenz angespannt war. Hinzu belasteten die Firma zuletzt auch die enorme Steigerung der Energiekosten.

Den Gläubigern wird ein Sanierungsplanvorschlag angeboten: das Unternehmen bietet eine Quote von 20 % binnen zwei Jahren an. Geplant sei, das Unternehmen fortzuführen und Restrukturierungsmaßnahmen einzuleiten.