Preis-Schock bei Bier für Ski-Urlauber

Bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr heben die Bierpreise in Österreich an, wovon Handel und Gastronomie gleichermaßen betroffen sind.

Ab 1. Dezember steigen die Bierpreise in Österreich - bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr. Dies gab die Brau Union bekannt, der renommierte heimische Marken wie Gösser, Wieselburger, Zipfer, Puntigamer und Schwechater angehören. Im Schnitt sollen die Preise um 3,4 Prozent angehoben werden. "Einerseits haben wir einen aktuellen Abschluss des Brauereikollektivvertrags, der eine effektive Erhöhung der Lohn- und Gehaltskosten um 3,9 Prozent bedeutet und zusätzlich haben wir auch noch weitere steigende Kosten im Bereich des Transports und der Produktion", verlautbarte Daniela Winnicki, Sprecherin der Brau Union Österreich, gegenüber dem ORF. Neben Supermärkten und Gasthäusern trifft die Preiserhöhung auch den Winter-Tourismus stark. Jahr für Jahr wird das Skifahren auf Österreichs Pisten bekanntlich immer teurer. Wenn auf den Hütten jetzt auch die Preise für Bier ansteigen, könnte dies für großen Unmut unter den Gästen sorgen. Die Konsequenz könnte zum einen weniger Umsatz sein, zum anderen dürfte sich aber auch ein positiver Nebeneffekt einstellen: weniger Betrunkene auf den Pisten.