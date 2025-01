Billa modernisiert Ausbildungsstätte in Graz

Das modernisierte Ausbildungszentrum in Graz wurde um 770 m2 vergrößert und bietet neu top ausgestattete Räumlichkeiten zur Ausbildung in fachspezifischen Bereichen – wie im echten Markt: Kassa, Feinkost oder Konditorei ermöglichen praxisnahe Trainings.

Harald Mießner (BILLA Vorstand Vertrieb), Antonia Herunter (Mitglied des österreichischen Bundesrates), Marco Triller (Abgeordneter zum Steirischen Landtag), Peter Gschiel (BILLA Vertriebsdirektor), Karin Gruber (Bezirksvorsteherin Eggenberg), Lisa Köb (Head of People & Culture BILLA) und Arnd Riehl (Managing Director People & Culture REWE International AG) bei der feierlichen Eröffnung des modernisierten BILLA Ausbildungszentrums in Graz.

Lehrlinge und Mitarbeiter erhalten Aus- und Weiterbildung auf höchstem Niveau: Mit rund 200 Lehrlingen und 4.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Steiermark und im Süd-Burgenland zählt Billa zu den bedeutenden Ausbildungsbetrieben und Arbeitgebern der Region. Um die Mitarbeiter bestmöglich auf ihre Aufgaben vorzubereiten, wurde das Ausbildungszentrum in der Alten Poststraße 109 in Graz umfassend modernisiert. Im Zuge eines dreimonatigen Komplettumbaus des angrenzenden BILLA Marktes wurde die Fläche des Zentrums mehr als verdoppelt. Auf nunmehr 770 m² stehen moderne, praxisorientierte Räumlichkeiten zur Verfügung, die umfangreiche Trainings sowie vielfältige Aus- und Weiterbildungsangebote für alle Billa und Billa Plus Mitarbeiter in der Region ermöglichen.

Die Seminarräume bieten dank modernster Technologie und einer hochwertigen Ausstattung die optimalen Voraussetzungen für effektive Präsentationen und Schulungen.

„Mit rund 4.400 Mitarbeitern in 179 Märkten in der Steiermark und im Süd-Burgenland ist es unsere Verantwortung, unseren Mitarbeitern von Beginn an die besten Voraussetzungen zu bieten und ihre Karrieren voranzutreiben. Deshalb investieren wir bei Billa besonders in die Aus- und Weiterbildung. Dazu zählt auch die Modernisierung unseres Ausbildungszentrums in Graz, um– vom Lehrling bis zur Führungskraft – vielfältige Entwicklungschancen unter den modernsten technischen und räumlichen Voraussetzungen zu bieten“, erklärt Peter Gschiel, Billa Vertriebsdirektor.

Billa bietet praxisnahes Lernen in top-modernen Räumlichkeiten

Das Ausbildungszentrum wurde 2008 erstmals am Standort eröffnet und umfasste Schulungsbereiche rund um Kassa, Feinkost, ein Büro, einen Seminar- und einen Warenwirtschaftssystem-Raum. Nach dem Umbau ist nun Platz für rund 120 Personen, die verschiedene Schulungen in insgesamt neun modernisierten Räumen besuchen können. Im neuen Multifunktionsraum werden die Bereiche Fleisch, Fisch, Obst und Gemüse, Konditorei und Marktküche geschult.

Im neuen Multifunktionsraum werden verschiedene Bereiche wie auch Fleisch geschult.

Darüber hinaus wurde das Zentrum um einen Besprechungsraum mit Videokonferenzanlage, einen großen Seminarraum, der zu zwei Seminarräumen umfunktioniert werden kann, erweitert. Das Büro wurde mit drei Arbeitsplätzen ausgestattet. Die Übungsbereiche sind detailgetreue Nachbildungen realer Marktsituationen. Dies schafft die Grundlage für praxisnahe Trainings, in denen berufliche Alltagssituationen in einem sicheren Rahmen unter fachkundiger Anleitung simuliert werden können. Gleichzeitig erhalten die Mitarbeitenden die Möglichkeit, Produkte kennenzulernen und den Umgang mit technischen Geräten zu erlernen. Dank modernster Technologie und einer hochwertigen Ausstattung bieten die Räume optimale Voraussetzungen für effektive Präsentationen und Schulungen durch die Trainer.

„2024 haben 24.000 unserer Mitarbeiter an Präsenzseminaren, Fachschulungen, Lehrlings-Willkommensveranstaltungen und vielem mehr teilgenommen. Allein hier im Ausbildungszentrum in Graz haben wir rund 1.000 Mitarbeiter geschult“, betont Arnd Riehl, Managing Director People & Culture Rewe International AG.