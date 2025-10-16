Alles zu oe24VIP
BILLA Online Shop erneut Testsieger unter Lebensmittel-Lieferdiensten in Österreich
© Billa AG

BILLA Online Shop erneut Testsieger unter Lebensmittel-Lieferdiensten in Österreich

16.10.25, 10:25
Bereits zum sechsten Mal erhält der BILLA Online Shop die Bestnote bei der ÖGVS-Studie – überzeugt durch breite Produktauswahl, attraktive Preise und exzellenten Kundenservice.

Der Billa Online Shop hat sich erneut als führender Lebensmittel-Lieferdienst in Österreich bestätigt. Die Gesellschaft für Verbraucherstudien (ÖGVS) prüfte heimische Online-Supermärkte hinsichtlich Lieferservice, Angebotsbreite, Preise und Konditionen, Komfort sowie Kundenservice. Das Ergebnis: Der BILLA Online Shop erzielte insgesamt die höchste Punktzahl und sicherte sich den ersten Platz. Besonders stark schnitt er in den Kategorien Produktvielfalt, Preisgestaltung und Kundendienst ab.

Die Lieferung von Bestellungen aus dem BILLA Online Shop erfolgt in und um Wien direkt nach Hause.

Die Lieferung von Bestellungen aus dem BILLA Online Shop erfolgt in und um Wien direkt nach Hause.

© Billa AG

Einkaufen leicht gemacht: Über 10.000 Produkte online verfügbar 
„Wir sind sehr stolz auf dieses Ergebnis und freuen uns, dass wir mit Qualität, Vielfalt und Service überzeugen können. Unser Sortiment umfasst aktuell über 10.000 Artikel, darunter viele Bio-, pflanzliche und glutenfreie Produkte. Wir arbeiten kontinuierlich daran, das Einkaufserlebnis für unsere Kund:innen noch einfacher und angenehmer zu gestalten“, erklärt David Renker, Director International eCommerce & Digital Strategy.

Kundinnen und Kunden  können ihre Bestellungen direkt über die Billa Website oder die mobile App aufgeben, dabei jö-Vorteile und Aktionen nutzen. Die Lieferung erfolgt zuverlässig nach Hause, vor allem in Wien und Umgebung. Alternativ steht der Click & Collect-Service in ausgewählten Billa- und Billa Plus-Märkten zur Verfügung. Bis 30. November 2025 profitieren Kund:innen zudem von gratis Lieferung bei ihrer Online-Bestellung.

Über die Online-Supermarkt-Studie Für die aktuelle ÖGVS-Studie „Online-Supermärkte“ wurden im September 2025 fünf führende Lebensmittel-Lieferdienste in Österreich getestet. Bewertet wurden Preise, Konditionen, Angebotsvielfalt, Bestellkomfort sowie der telefonische Kundenservice. Die Untersuchung basiert auf Expert:innenanalysen, Testbestellungen und objektiven Bewertungen und erfolgt unabhängig ohne Einfluss der getesteten Unternehmen.

