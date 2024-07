Bosch warnt: Vergiftungsgefahr bei bestimmten Gas-Thermen

Betroffen sind Durchlauferhitzer der Bosch-Produktfamilie Therm 4300 in den Leistungsgrößen 14L und 14LR.

Wien. Bosch Home Comfort hat für bestimmte Gas-Durchlauferhitzer des Modells Therm 4300 eine Sicherheitsmaßnahme gestartet, da ein Abgasaustritt mit einer erhöhten Kohlenmonoxid-Konzentration möglich ist. Dies könnte im schlimmsten Fall zu einer Vergiftung führen.

In Österreich sind verschiedene Gas-Durchlauferhitzer der Produktfamilie Therm 4300 in den Leistungsgrößen 14L und 14LR, die zwischen November 2019 und Mai 2023 hergestellt wurden, von dieser Sicherheitsmaßnahme betroffen. Interne Qualitätskontrollen haben ergeben, dass die Geräte bei sehr starker Verschmutzung des Brenners, z. B. infolge unzureichender oder nicht rechtzeitiger Wartung, das Risiko einer erhöhten Kohlenmonoxid-Konzentration im Abgas haben. Sollte es zusätzlich zu schlechten Zugbedingungen im Kamin oder Abgassystem kommen, besteht die Gefahr, dass CO-angereichertes Abgas unbemerkt in den Aufstellraum austritt und somit ein erhebliches Sicherheitsrisiko darstellt.

Die Sicherheit der Verbraucher ist für Bosch Home Comfort von größter Bedeutung. Als Hersteller von Heizungs- und Warmwasserlösungen hat sich die Bosch Home Comfort Group zu höchsten Qualitäts- und Sicherheitsstandards verpflichtet. Die Sicherheit betroffener Geräte kann nicht unter allen Umständen während der gesamten Lebensdauer gewährleistet werden. Aus diesem Grund führt die Bosch Home Comfort Group eine Sicherheitsmaßnahme für diese Gas-Durchlauferhitzer durch.

So überprüfen Verbraucher ihr Gerät

Bosch Home Comfort bittet alle Verbraucher anhand des Typenschildes und der Seriennummer auf der hinteren Innenseite des Geräts zu überprüfen, ob ihr Gerät von der Sicherheitsmaßnahme betroffen ist. Verbraucher geben dazu die 10-stellige Seriennummer des Gerätes auf der Webseite von www.bosch-homecomfort.at/produktsicherheit ein und folgen den Hinweisen. Bei Fragen, Hinweisen und Problemen bei der Übermittlung der Seriennummern stehen Verbrauchern die kostenlose telefonische Servicehotline 01/79722-8555 oder die Service-E-Mail HomeComfortGroup-Support@at.bosch.com zur Verfügung. Betroffene Geräte werden beim Verbraucher zuhause kostenlos umgerüstet.