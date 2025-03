Brau Union und Einride treiben gemeinsam die Elektrifizierung des Speditionsverkehrs des Brauereiunternehmens in Österreich voran

Seit Jänner 2025 sind 8 E-Lkw in der Steiermark unterwegs. Bis Ende des Jahres 2026 folgen noch weitere 20 E-Lkws, die auch in Wien, Ober- und Niederösterreich eingesetzt werden sollen.

Die Brau Union Österreich und das Güterverkehrstechnologie-Unternehmen Einride haben heute ihre Partnerschaft bei der Elektrifizierung des Straßengüterverkehrs in ganz Österreich bekannt gegeben. Die ersten Transporte wurden im Jänner gestartet und zeigen den nächsten Schritt der Brau Union Österreich bei der Reduzierung der CO2-Emissionen innerhalb ihrer Lieferkette.

Die Routen der ersten Welle verlaufen nun vollelektrisch zwischen den Brauereien Göss und Puntigam, dem Logistikzentrum der Brau Union Österreich Hub Süd in Wundschuh und den Vertriebs- und Partnerlagern in Südösterreich. Mit acht Fahrzeugen werden in einem ersten Schritt rund 20 Lieferungen pro Tag mit Strom aus erneuerbaren Quellen betrieben(1). Mit diesen E-LKWs werden auf rund 378.000 Kilometern pro Jahr schätzungsweise 400 Tonnen CO2 eingespart(2). Das bedeutet, dass diese erste Welle im Jahr 2025 eine geschätzte Emissionsreduktion von etwa drei Prozent(3) der gesamten inländischen Primärverteilung an Vertriebspartner und den Handel in Österreich erreicht. Dies ist als ein erster Schritt in Richtung Elektrifizierung des Güterverkehrs zu sehen, der noch vor Herausforderungen steht, darunter die Verfügbarkeit einer flächendeckenden Ladeinfrastruktur und die derzeitigen Beschränkungen von E-LKWs für Langstrecken.

Partnerschaft nimmt 2025 an Fahrt auf

Nach dieser ersten Einführungswelle werden die Brau Union Österreich und Einride die Speditionspartnerschaft im Laufe des Jahres 2025 mit 20 weiteren E-LKWs ausbauen und Routen in Wien, Oberösterreich, Niederösterreich und der Steiermark hinzufügen. Unterstützt wird dies durch die komplette Einride-Plattform, die 28 Elektrofahrzeuge(4) und die Ladeinfrastruktur im Hub Süd umfasst, die alle miteinander verbunden sind und durch die Intelligenz des KI-gestützten Betriebssystems Einride Saga optimiert werden. Die Prognose für das Saga-System bis Ende 2026 ist eine geschätzte CO2-Reduktion von 1800 Tonnen CO2(5) oder bis zu dreizehn Prozent der gesamten inländischen Primärverteilung.

„Mit Einride haben wir einen kompetenten Partner an unserer Seite, um im Bereich der Elektromobilität einen Schritt nach vorne zu machen. Um unser Ziel der Emissionsreduktion in der Logistik voranzutreiben, setzen wir auf eine Vielzahl von Maßnahmen, damit wir in Zukunft in immer mehr Bereichen, in denen wir das beste Bier ausliefern, den richtigen Antrieb einsetzen können, sei es in der Stadt, auf dem Land oder in den Bergen“, erklärt Harald Raidl, Supply Chain Director der Brau Union Österreich.



Für Einride ist diese österreichische Partnerschaft eine Erweiterung der Partnerschaft mit HEINEKEN. Eine Flotte von fünf digital optimierten Elektrofahrzeugen ist bereits seit Februar 2024(6) von der niederländischen Brauerei Den Bosch nach Duisburg in Deutschland unterwegs. Wenn die zweite Welle später in Betrieb genommen wird, wird dies die bisher umfangreichste E-Mobilisierung von Lkw für die Primärverteilung an Distributoren und Einzelhändler für die internationale HEINEKEN-Gruppe in Europa sein.



„Wir sind stolz darauf, mit der Brau Union Österreich unseren ersten Kunden in Österreich zu haben. Wir reduzieren nicht nur gemeinsam die CO2-Emissionen, sondern sorgen auch für einen effizienteren Betrieb mit einer deutlich geringeren Lärmbelastung, was optimale Bedingungen für Fahrer, Betreiber und Gemeinden schafft“, sagte René Steinhaus, VP DACH&Benelux bei Einride. „Die Ausweitung unserer Partnerschaft mit HEINEKEN in Europa ist ein spannender Meilenstein in unserem gemeinsamen Ziel, einen nachhaltigen, effizienten Straßengüterverkehr voranzutreiben, und wir freuen uns darauf, unsere Technologie in der Region weiter zu verbreiten.“



„Diese erweiterte Zusammenarbeit baut auf den bewährten End-to-End-Elektrofrachtdiensten von Einride auf und trägt zur Dekarbonisierung des Straßengüterverkehrs in einem wichtigen Teil unseres Netzwerks bei. Wir sind sehr stolz auf unsere Teams bei der Brau Union Österreich, dass sie diesen wichtigen ersten Schritt erreicht haben“, sagte Arjen van der Woude, Director Strategic Sourcing Supply Chain bei HEINEKEN.

Über die Brau Union Österreich

Über 5,0 Mio. HL Bier setzt die Brau Union Österreich in einem Jahr ab - mit über 20 Biermarken, über 100 Biersorten und laufenden Innovationen. Das Unternehmen steht sowohl für internationale Premium-Brands wie Heineken und Desperados, die Cider-Marken Strongbow und Stibitzer, österreichweit verbreitete Top-Marken wie Gösser, Schwechater, die Weizenbiermarke Edelweiss und das alkoholfreie Schlossgold sowie Marken mit starker regionaler Bedeutung wie Zipfer, Puntigamer, Wieselburger, Kaiser, Schladminger, Reininghaus, Villacher und Fohrenburger. 2.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ganz Österreich sorgen dafür, dass rund 49.000 Kundinnen und Kunden und Millionen Bierliebhaber im ganzen Land mit Bier versorgt werden. Die Brau Union Österreich wurde 2016 erstmals von Green Brands mit dem Label "GREEN BRAND" ausgezeichnet und konnte das Gütesiegel seitdem bei regelmäßigen Revalidierungen bestätigen(7). Die Brau Union Österreich ist seit 2003 Teil der internationalen HEINEKEN Familie. www.brauunion.at



Über Einride

Einride entwirft, entwickelt und vertreibt Technologien für die Mobilität im Güterverkehr, um den Übergang zu einem nachhaltigen Transportwesen zu beschleunigen. Seine Plattform umfasst vernetzte elektrische und autonome Schwerlastfahrzeuge, Ladeinfrastruktur und ein intelligentes Frachtbetriebssystem. Einride wurde 2016 gegründet und war 2019 das weltweit erste Unternehmen, das ein autonomes Elektrofahrzeug auf einer öffentlichen Straße betrieben hat. Heute betreibt Einride eine der größten Flotten schwerer Elektro-Lkw, die Global Fortune 500-Unternehmen in acht Märkten bedienen. Für weitere Informationen besuchen Sie einride.tech





-----------------------------------------------------------------------------------------------

1: https://www.brauunion.at/wp-content/uploads/2024/10/Bescheinigung_AT_im-VORHINEIN_Brau-Union-Oesterreich-AG_20240104-1.pdf

2 & 3: Schätzung auf der Grundlage interner Methoden und branchenspezifischer Emissionsfaktoren.

4: Damit wird der elektronisch gesteuerte Anteil unserer Speditionspartnerschaft weiter erhöht. Die genaue Auslastung kann erst im täglichen Betrieb beziffert werden. Mit den derzeit 8 E-LKWs waren beispielsweise im Februar bereits rund 29% der Transporte in der Region Göss-Puntigam-Hub Süd elektrisch angetrieben.

5: Dies entspricht 7.376.922 Kilometern, die ein durchschnittliches benzinbetriebenes Auto zurücklegt, berechnet via: Greenhouse Gas Equivalencies Calculator | US EPA

6: HEINEKEN announces first cross-border electric freight journey in partnership with Einride

7: Unabhängiges Siegel bestätigt zum wiederholten Mal das Nachhaltigkeitsengagement der Brau Union Österreich - Brau Union | Online Presse-Center