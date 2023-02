Darauf setzt der neue Mister Novomatic

Graf junior ist Novomatic-Miteigentümer, seit über 30 Jahren im Unternehmen.

Gaming. Wenn er über Spielautomaten als Resultat komplexer technischer Entwicklungsarbeit spricht oder, noch mehr, über innovative Geschäftsfelder im Online-Gaming, dann spürt man, dass Thomas Graf für sein Business richtig brennt. Der 56-Jährige ist der älteste Sohn von Novomatic-Gründer Johann Graf (76) und seit über 30 Jahren in führenden Positionen bei dem Glücksspielriesen mit Sitz in Gumpoldskirchen/NÖ tätig. Ihm gehören 10 % an der Novomatic-Dachgesellschaft Novo Invest. Diesen Anteil hat ihm sein Vater Anfang 2021 übertragen und damit einen „Generationswechsel“ eingeleitet. Graf senior hält noch 75,1 % der Anteile an der Novo Invest, je 5 % gingen 2021 an seine langjährigen Wegbegleiter Ryszard Presch und Birgit Wimmer. Die restlichen 4,9 % sind laut Firmenbuch bei der VZZZ Privatstiftung.

Firma Greentube ist die Online-Speerspitze

Greentube. Operativ ist Thomas Graf Chef der Novomatic-Tochter Greentube, der Speerspitze des Online-Geschäfts des Konzerns. Das einstige Wiener Start-up wurde 2010 von der Novomatic übernommen und zählt heute zu den führenden Entwicklern digitaler Gaming-Lösungen. Die Firma hat 1.000 Mitarbeiter, vorwiegend Software-Entwickler. Im Headquarter in Wien arbeiten 550. Greentube ist mit Töchtern in 17 Ländern tätig, verfügt zudem in einigen Staaten über Online Casino- und Sportwettenlizenzen. In Europa werde die Marke Admiral für Electronic-Gaming positioniert, so Graf. In Italien, Spanien, Deutschland wurde das Greentube-Angebot entsprechend umbenannt.

Expansion. Ein Fokus von Grafs Wachstumsstrategie für Greentube liegt auf den USA und Kanada. Im Vorjahr erlangte Greentube neue Lizenzen in den US-Bundesstaaten Michigan, Connecticut sowie im dier kanaischen Provinz Ontario und baute seine Marktpräsenz in New Jersey aus. „Wir rechnen mit der Liberalisierung des Marktes in weiteren US-Staaten“, so Graf.

Ski Challenge. Ein Greentube-Hit feierte 2022 Comeback: das legendäre Online-Spiel Ski Challenge. „Die Fan-Community in der Firma hat das angeregt“, erzählt Graf. Die neue Version wurde mit den Ski-Verbänden aus Österreich, Deutschland und der Schweiz entwickelt, mit 3D-Daten originaler Abfahrten. Der E-Sports-Bereich habe großes Potenzial: „Las Vegas baut E-Sports-Arenas, wo Zuschauer die Bewerbe verfolgen können.“ Später seien Wettmöglichkeiten denkbar.