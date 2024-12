Dank neuer Kooperation: SPAR express expandiert

Der Lebensmittelgigant SPAR kooperiert ab sofort mit dem Tankstellenbetreiber SOCAR und eröffnet in diesem und nächsten Jahr 16 neue Shops.

Der Schwerpunkt der Expansion liegt in der Steiermark und in Wien, wobei auch Standorte in Kärnten, Tirol und Oberösterreich eröffnet werden. Kund:innen erwartet ein moderner Tankstellenshop mit einem vielfältigen Sortiment zu Supermarktpreisen. Die ersten beiden Standorte werden noch vor Weihnachten in Schwechat und Knittelfeld eröffnet.

Erfreute Geschäftsführung

SPAR-Vorstandsvorsitzender Hans K. Reisch begrüßt die neue Kooperation: „Mit SPAR express und unserem neuen Partner SOCAR setzen wir weiter auf Tankstellenshops. Auch, um unsere Position am Markt weiter auszubauen, expandieren wir mit unseren modernen SPAR express-Standorten. Gemeinsam mit SOCAR bieten wir unseren Kund:innen ein schnelles sowie bequemes Einkaufserlebnis mit Supermarktpreisgarantie, das keine Wünsche offenlässt."

Managing Director SOCAR Austria Ralf Schilken sagt zur Zusammenarbeit zwischen den beiden: „Wir freuen uns auf die Partnerschaft mit SPAR express und sind stolz darauf, gemeinsam ein herausragendes Kundenerlebnis zu schaffen. Wir versuchen als Unternehmen stets, unseren Kunden und Kundinnen innovative Lösungen zu bieten, die ihren Alltag erleichtern und bereichern. Die Kooperation mit SPAR express ist ein lebendiges Beispiel für unsere Vision, fortschrittliche Mobilitätskonzepte zu entwickeln, die über das herkömmliche Tanken hinausgehen und zeitgemäße Bedürfnisse erfüllen.“

Neues Kauferlebnis

Für die neuen SPAR express-Tankstellenshops wurde ein eigenes Layout- und Designkonzept entwickelt, das moderne Materialien und Farben verwendet. Die offene Shopgestaltung gibt Kund:innen einen guten Überblick über das Sortiment und den Tankstellenshop. Das Sortiment setzt sich aus den beliebten SPAR-Marken-Produkten, frisch aufgebackenem Bio-Gebäck, Obst und Gemüse sowie den Dingen des täglichen Bedarfs zusammen. Großes Augenmerk liegt beim Konzept auf frischen Snacks wie Leberkässemmeln und Panini sowie auf hochwertigem Kaffee. Auch an den neuen SPAR express-Tankstellenshops bei SOCAR gilt die Supermarktpreisgarantie für SPAR-Marken.