Dubai-Schokolade JETZT auch bei McDonalds

McDonald's bietet jetzt für kurze Zeit den Dubai Chocolate Donut an.

Schokolade, Pistazie und Engelshaar – seit einiger Zeit lösen diese drei Zutaten als Dubai-Schokolade weltweit einen regelrechten Hype aus. Mit dem neuen Dubai Chocolate Donut bringen sie den Food-Trend des Jahres für kurze Zeit österreichweit in ihre Restaurants. Aber das ist noch nicht alles: Begleitet wird der Launch durch den heimischen Musiker und Influencer Money Boy.

Mit einem eigenen Musikvideo

Der heimische Rapper Money Boy wird für kurze Zeit zum offiziellen Donut-Ambassador bei McDonald’s Österreich und ist der Star im zugehörigen Musikvideo – mit Crew, Corvette und jeder Menge Bling Bling-Attitude. „Keiner passt besser zum Dubai-Style als the one and only ‚Donut Don‘ MBeezy – gemeinsam mit unseren Gästen drehen wir im Dezember noch einmal den Swag auf“, so Reka Vass, Head Of Marketing bei McDonald’s.

Rezeptur von Dubai-Schokolade inspiriert

Der Dubai Chocolate Donut punktet mit einer crunchy Pistazien-Kadaifi-Füllung sowie geraspelten Pistazienstücken. McDonald’s versteht die Namensgebung dabei als Hommage an die derzeit wohl beliebteste Schokolade der Welt: „Unser Dubai Chocolate Donut ist vom viralen Schokoladen-Trend inspiriert und bietet Luxus im Mäcci Style“, erklärt Tanja Wallner, Team Lead Marketing Dessert bei McDonald’s Österreich.