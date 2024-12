Penis-Gate für Justin Timberlake: Fans rasten aus!

Der Sänger gab wegen eines zu engen Tragegurts mehr preis, als ihm lieb gewesen wäre. Von den Fans hagelt es einen regelrechten "Schritt-Storm".

US-Star Justin Timberlake tourt gerade mit seiner "The Forget Tomorrow" Tournee um die Welt. Bei seinem Konzert in Nashville, Tennessee gab es eine kleine Panne, die ihn auf TikTok viral gehen ließ. Justin hatte mit einem Tragegurt zu kämpfen, der offensichtlich zu eng geschnallt war. Seine enge Hose zeigte dadurch mehr als ihm lieb gewesen wäre. Die Fans machen sich in den Kommentaren über Timberlakes Penis-Gate lustig.

Mehr lesen:

Britney gab Sex-Details preis

Gemeine Kommentare, wie "wo ist er denn?" und "Britney hat es schon gewusst" finden sich unter dem Video, das laut Fans zeigt, dass der Sänger nicht allzu gut bestückt zu sein scheint. Der Kommentar in dem seine Ex-Freundin Britney Spears erwähnt ist, bezieht sich auf deren Memoiren "The Woman in Me", in denen sie saftige Details zum Sexleben mit Justin preisgab. Ein Text, der Auszug aus dem Buch sein soll und im Netz kursiert, besagt: "Okay, ich bin bereit, steck ihn rein. Und er sagte, er ist schon drin. Da brach meine Welt zusammen."

Britney sagte in der Vergangenheit mehrfach, sie hätte mit Timberlake eine Familie gründen wollen. Nach der Trennung stellte er sie als untreu dar und machte sich in Talkshows lustig über sie. Durch das neueste Video hat sie jetzt eventuell ein bisschen Gerechtigkeit bekommen. Die Fans spielen auch auf Janet Jackson an, der er beim Super Bowl den BH vom Busen riss. "Janet muss sich bestimmt darüber freuen", schreibt ein Follower.