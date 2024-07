Darum schalten Arbeitnehmer im Urlaub kaum noch ab

Eigentlich sollte der Urlaub den Menschen Erholung und Entspannung bringen. Eigentlich, denn in Wirklichkeit fühlt sich knapp die Hälfte der Arbeitnehmer wenig bis mäßig erholt, wenn sie aus dem Urlaub zurückkehrt.

Immer weniger Menschen gelingt es, die nötige Distanz zur Arbeit aufzubauen, wenn es in den Urlaub geht. Das macht ein komplettes Abschalten fast unmöglich. Eine Umfrage im Auftrag der Krankenkasse "Pronova BKK" (Rheinland-Pfalz) hat eruiert, dass 24 Prozent der Befragten "wenig ausgeruht" aus dem Urlaub zurückkehrt, weitere 19 Prozent würden sich "nur mäßig" erholt fühlen. Das ging aus einem Bericht von "n-tv-" hervor.

Mehrarbeit vor und nach Urlaub

Gut 60 Prozent gaben an, vor wie nach dem Urlaub ein gewisses Maß an Mehrarbeit zu leisten, um alles rechtzeitig "fertig" zu bekommen. Dabei fallen im Schnitt je acht Stunden an. 49 Prozent der Befragten gehen zwei Wochen auf Haupturlaub, wobei die Hälfte davon selbst dann ihre Mails regelmäßig checke. Zwei Drittel gaben gar an, während ihres Urlaubs des Job wegens mindestens einmal kontaktiert zu werden. Durchschnittlich 1,3 Stunden würden sie in dieser Zeit für die Arbeit aufwenden, bei jüngeren Arbeitnehmer sollen es sogar zwei Stunden sein.

Früher als geplant im Dienst

Für 62 Prozent der Umfrage-Teilnehmer ist die Arbeit zwei bis drei Tage vor dem Urlaubsende schon wieder in den Köpfen präsent. Bei Führungskräften sind es gar drei von vier, die angaben, vorzeitig wieder in den Arbeitsmodus zurückzukehren.