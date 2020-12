Geschäftsführender Gesellschafter Michael Schmidt äußert sich zum Wirtschaftsjahr 2020.

Zusammenhalt in der Krise und ein stabiler Wohnungsmarkt

"Wir haben mehr als dreißig Zinshäuser angekauft und gleichzeitig sehr viele neue Projekte und Wohnungen auf den Markt gebracht. Was uns heuer sehr geholfen hat, waren zwei Besonderheiten: Erstens gab es besonders während der Coronakrise einen unglaublichen Zusammenhalt innerhalb der Firma und diese Bereitschaft aller unserer MitarbeiterInnen, nie aufzugeben. Und zweitens muss ich ehrlicherweise auch sagen, dass der Wohnungsmarkt von Corona nicht schlimm betroffen war", sagt Schmidt, Geschäftsführer von 3Si.

Immobilien als sichere Anlageform

"Das half uns, denn genau in diesem Immobiliensegment sind wir zu 95 Prozent investiert. Und wir hatten bei unseren Neubauprojekten und bei der Sanierung von Gründerzeithäusern keinen Tag Verzögerung. Corona hat auch gezeigt: Es gibt keine andere Anlageform, die in turbulenten Zeiten sicherer wäre als Immobilien - besonders Wohnimmobilien. Wenn ich an die Anfänge der Epidemie im März zurückdenke, dann hat diese Zeit den Zinshausmarkt etwas gebremst. Doch schon nach kurzer Zeit wurde der Markt extrem beschleunigt. Reiche Menschen haben einfach Angst um ihr Vermögen. Und deshalb kaufen sie Zinshäuser, deshalb investieren sie in Ziegelgold."