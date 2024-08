Deutlich weniger offene Stellen im 2. Quartal 2024

Im 2. Quartal 2024 meldeten heimische Unternehmen laut Statistik Austria 174.700 offene Stellen. Das ist im Vergleich zum Vorjahresquartal ein Rückgang um 18,4 Prozent, verglichen mit dem 1. Quartal 2024 entspricht das einem Minus von 11,0 Prozent.

"Die eingetrübte konjunkturelle Lage macht sich mittlerweile auch am Arbeitsmarkt bemerkbar. Ausgehend von einem sehr hohen Niveau ist die Zahl der offenen Stellen zuletzt erheblich gesunken. Im 2. Quartal 2024 waren österreichweit 174 700 Jobs ausgeschrieben. Das sind um 11,0 % weniger Arbeitsstellen als im 1. Quartal und um 18,4 Prozent weniger als ein Jahr zuvor", so Statistik Austria-Generaldirektor Tobias Thomas.

Die Offene-Stellen-Quote, also der Anteil der offenen Stellen an allen verfügbaren Stellen, lag im 2. Quartal 2024 bei 4,0 Prozent und verzeichnet somit einen Rückgang von 0,5 Prozentpunkten im Vergleich zum Vorquartal. Vor einem Jahr, im 2. Quartal 2023, lag die Offene-Stellen-Quote noch bei 4,9 Prozent; also um 0,9 Prozentpunkte höher.

Die meisten Vakanzen gab es im 2. Quartal erneut im Dienstleistungsbereich (98 800 offene Stellen), gefolgt vom produzierenden Bereich (41 700) und dem öffentlichen Bereich (34 200). Besonders im Dienstleistungsbereich ist aber ein deutlicher Rückgang zum Vorquartal zu erkennen (−12,7 Prozent).