Die besten Last-Minute-Geschenke

15 % der Österreicher sind Last-Minute-Shopper. Wir haben die besten Tipps für den Geschenkekauf.

Finale für das Christkind. Im Endspurt staut es sich gewaltig auf unseren Straßen und in den Shopping-Center. Heuer wird jeder von uns im Schnitt 360 Euro für Geschenke ausgeben. Aber: 15 Prozent der Menschen in Österreich kaufen ihre Geschenke - zumindest zum Teil - erst Last Minute in den letzten beiden Tagen. Die sind im Stress!

Oe24 bietet Abhilfe, hier die besten Geschenke-Hits für Last-Minute-Shopper.

Apple iPhone 15. Diverse Größen, Farben und Speicherkapazitäten sind etwa bei MediaMarkt noch online verfügbar. Beispiel: 128 GB, schwarz: 919 Euro.

© APA ×

Für Leseratten: Hans Krankl und Herbert Prohaska: Über das Leben (edition a), 24,95 Euro etwa bei Morawa.

Gucci Flora Magnolia Parfum: 30 ml EdP: 65,65 Euro bei Marionnaud.

Core Gaming Notebook MEDION ERAZER Crawler E30 um 799 Euro bei Hofer

ATOMIC Redster CS + Bindung um 399,99 Euro (statt 599,99,-) bei Hervis.

LEGO Duplo Feuerwehrstation mit Hubschrauber um 79,90 Euro (Interspar)

Saug- und Wischroboter iROBOT Roomba Combo i8+ um 499 Euro (MediaMarkt)

Mandarina Duck Koffer bei Humanic (ab 164,95 Euro)

Champagner Moët & Chandon Rosé Imperial 49,99 Euro (Interspar)

Schenkel Nordischer Kaviar (100 g.) 9,99 Euro, Billa.

Tipps für Kinder - das sind heuer die großen Trends:

Lego bleibt die Nummer 1: Die bunten Steinchen kommen nicht aus der Mode. Begehrt sind Sondereditionen wie Lego Technic, Creator, Harry Potter und Lego City.

© Lego ×

Sammeln und Tauschen liegt bei Mädchen und Buben voll im Trend: Pokemon, Lorcana und andere Sammelkarten, TopModel, Schleich.

Brettspiele, Familien- und Gesellschaftsspiele sowie Puzzles. Kinderspiel des Jahres 2023: Mysterium Kids – Der Schatz von Kapitän Buh. Spiel des Jahres 2023: Dorfromantik – Das Brettspiel. Kennerspiel des Jahres 2023: Challengers

Hochwertiges Spielzeug aus natürlichen Materialien, Holzspielzeug (Matador, Goki) und nachhaltige Produkte aus ökologisch und biologisch abbaubaren Materialien (BioBlo, BioBuddi)

Bastel- und Kreativartikel z.B. Bastelperlen, Strickliesl, Handlettering, Kratzbilder, Malen nach Zahlen, Diamond Dots

Tonibox und Tonies: Audiosystem für Kinder, das spielend einfach zu bedienen ist. Durch Hörfiguren werden digitale Inhalte greifbar.

Elektronisches und digitales Spielzeug: Ferngesteuerte Fahrzeuge, Fluggeräte, Robotik-Neuheiten, Kinderfahrzeuge mit LED-Technik, Smart-Toys, Lernspiele zur Förderung der kognitiven Fähigkeiten (z.B. Tip Toi)

Tipp für faule Shopper: Über Foodora kann man (zumindest in Teilen Wiens) Bücher von Morawa liefern lassen.