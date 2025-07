Dieser Trend macht den Einkauf billiger UND gesünder

Lebensmittelpreise steigen – doch eine simple Formel soll jetzt Abhilfe schaffen. Unter dem Hashtag #54321Trend geht auf Social Media derzeit ein Ernährungstrick viral, der verspricht: weniger Ausgaben, gesünder essen und trotzdem satt werden.

Der Name ist Programm – die sogenannte „5-4-3-2-1“-Regel gibt vor, wie der Wocheneinkauf idealerweise aussehen soll:

5 Portionen Gemüse

4 Portionen Obst

3 Portionen Protein

2 Portionen Getreideprodukte

1 süße Leckerei

Das Ziel: bewusster einkaufen und sich von spontanen Impulsen im Supermarkt lösen. Statt zu Fertiggerichten und Snacks zu greifen, landen frische und nährstoffreiche Zutaten im Einkaufswagen – und das ohne aufwendige Diätpläne.

Vor allem Eltern feiern das Konzept online. Zahlreiche Mütter berichten, dass sie ihre Ausgaben für Lebensmittel mithilfe der einfachen Formel um die Hälfte oder mehr senken konnten. Der Schlüssel liegt im selbst Kochen und im Fokus auf Lebensmittelgruppen statt auf Markenprodukte.

Alltagshilfe

Verbraucherschützer Martin Newman sieht in der Methode eine echte Alltagshilfe: „Die 5-4-3-2-1-Einkaufsmethode bietet Käufern einen einfachen Rahmen, um sicherzustellen, dass ihr Einkaufswagen eine ausgewogenere Ernährung widerspiegelt – besonders nützlich in einem Zeitalter hoch verarbeiteter Fertiggerichte.“ Wer mit dieser Struktur in den Supermarkt gehe, lasse sich weniger von Angeboten oder Verpackungsdesigns leiten – und denke stattdessen gezielter über Mahlzeiten nach.

Auch für Familien sei der Ansatz eine Entlastung. „Für Eltern ist dies ein leicht zu merkender Leitfaden, der Kindern hilft, eine abwechslungsreiche Ernährung zu gewährleisten, ohne sich zu viele Gedanken über die Essenspläne machen zu müssen“, so Newman zur "Sun" weiter.

Der Trend zeigt: Gesunde Ernährung muss nicht teuer oder kompliziert sein. Wer den Überblick behält, spart nicht nur Geld – sondern füllt seinen Teller mit mehr Vielfalt und Qualität.