Tankstellen geht der Diesel aus

Immer mehr Zapfsäulen in Österreich bleiben durch Engpässe jetzt trocken.

Österreich. 80 % des heimischen Spritverbrauchs macht Diesel-Treibstoff aus. Umso erschreckender, dass dieser jetzt immer knapper wird: An meh­reren Tankstellen in ganz Niederösterreich kann man schon jetzt nur noch Benzin tanken, auch in St. Veit an der Glan in Kärnten ging einer weiteren Tankstelle der Diesel aus.

Engpässe. Das könnte nun bei immer mehr Zapfsäulen in Österreich zur bitteren Realität werden: „Es gibt grundsätzlich derzeit eine angespannte Diesel-Situation am europäischen Markt“, erklärt OMV-Sprecher Andreas Rinofner gegenüber ÖSTERREICH. Dadurch kommt es auch in Österreich zu Engpässen – und leeren Dieseltanks an den heimischen Tankstellen. „Wir mussten die Liefermengen reduzierten, zusammen mit ­einer hohen Nachfrage kommt es dann vereinzelt zu Engpässen“, erklärt er.

Russland und Raffinerie-Unfall als Hauptursachen

Lieferungen. In Europa müssen rund 60 % des Dieselbedarfs importiert ­werden. Normalerweise kommt ein großer Teil davon aus Russland – der fällt aktuell allerdings weg. Auch der Unfall in der OMV-Raffinerie im Juni in Schwechat wirkt sich weiter negativ auf die Versorgungssituation aus.

Besserung. Im Oktober soll die Raffinerie wieder in Betrieb gehen – „damit wird sich auch die Lage verbessern“, so Rinofner.