Erster McDonald’s hat rund um die Uhr geöffnet

Diese Filiale ist zukünftig 24/7 offen.

Fast-Food-Freunde können sich freuen. Wer in Wien mitten in der Nacht plötzlich Hunger auf Burger und Pommes bekommt, der kann zukünftig egal zu welcher Uhrzeit zu McDonald’s fahren. Die Filiale in der Heiligenstädter Straße hat ab Freitag rund um die Uhr geöffnet.

Wie McDonald’s in einer Aussendung mitteilte, ist der McDrive-Schalter in der Heiligenstädter Straße ab 22. März durchgehend geöffnet. Das Unternehmen reagiert damit auf die Nachfrage von vielen Kunden.

Der McDonald’s in Wien-Döbling ist damit der erste, der in Österreich durchgehend geöffnet hat. Das Restaurant selbst bleibt wie gehabt in der Nacht (von 4 bis 6 Uhr) geschlossen, der McDrive-Schalter ist ab Freitag aber durchgehend geöffnet.