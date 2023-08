Erstes Ski-Saisonticket kostet über 1.000 Euro

Preis-Schallmauer durchbrochen - Extrem-Teuerung trifft unseren Nationalsport.

Skifahren ist für viele schon jetzt unleistbar. Schul-Skikurse kosten bereits um die 600 Euro - viele Familien wissen nicht, wie sie das Geld aufbringen sollen. Tageskarten in manchen Gebieten (St. Anton, Kitzbühel) kratzten im vergangenen Jahr bereits an der 70-Euro-Marke.

Ticketpreis erstmals vierstellig

Doch die SuperSkiCard stellt einen neuen Rekord auf: Wer die Saison-Karte jetzt vor Saisonstart kauft, zahlt 940 Euro. Wer allerdings ab dem 7. Dezember zugreift, muss schon 1.050 Euro bezahlen - erstmals ist die Summe vierstellig!

Zugegeben, das Angebot ist gigantisch. Die Karte gilt in 87 Skiorten. Darunter: KitzSki, Zillertal Arena, Kaprun, Schladming oder Zell am See. Insgesamt sind 2.815 Pistenkilometern befahrbar.

Schuld sind höhere Personal- und Energiekosten

Der Preisanstieg im Vergleich zum Vorjahr liegt bei 9,3%. Schuld daran sind unter anderem die stark gestiegenen Personalkosten und die Energiepreise, sagt in der SN Erich Egger, der Sprecher der Salzburger Seilbahnwirtschaft: "Unser Vertrag mit der Salzburg AG ist ausgelaufen und wir mussten daher einen neuen Vertrag auf wesentlich höherer Basis abschließen."

Am Berg kommen dann weitere gestiegene Kosten auf die Wintersportler zu. Laut Statistik Austria ist jetzt etwa der Skiverleih um 11,3% teurer als im Vorjahr