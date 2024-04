EZB-Rat: So weit sollen Zinsen heuer noch sinken

Sloweniens Notenbankchef Vasle: "Wenn alles nach Plan verläuft"

Sloweniens Notenbankchef Bostjan Vasle erwartet Zinssenkungen der EZB bis in die Nähe eines Niveaus von 3 Prozent bis zum Jahresende. Dabei sei vorausgesetzt, dass die Inflation weiter wie erwartet zurückweiche, sagte das Ratsmitglied der Europäischen Zentralbank (EZB) in der Nacht zum Mittwoch am Rande der Frühjahrstagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank in Washington.

"Wir sollten viel näher bei 3 Prozent sein bis zum Jahresende, wenn alles nach Plan verläuft", sagte er. Der am Finanzmarkt maßgebliche Einlagensatz, den Banken erhalten, wenn sie bei der Notenbank überschüssige Gelder parken, liegt aktuell auf dem Rekordniveau von 4,00 Prozent.

Die Inflation im Euroraum ist inzwischen auf 2,4 Prozent im März gesunken. Damit ist das Ziel der EZB einer Teuerung von 2,0 Prozent in greifbare Nähe gerückt. Eine Reihe von Währungshütern hat bereits auf den Juni als möglichen Termin für eine erste Zinssitzung hingewiesen.

Ein Grund zur Vorsicht ist für Vasle allerdings die Entwicklung im Nahen Osten. Der Iran hatte am vergangenen Wochenende als Reaktion auf den Israel zugeschriebenen Angriff vom 1. April auf sein Botschaftsgelände in Damaskus mehr als 300 Drohnen und Raketen gen Israel geschickt. Nun herrscht Sorge vor einer Eskalation der Spannungen, was auch wirtschaftliche Folgen haben könnte.