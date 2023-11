Gehalts-Atlas: Hier verdienen Sie am meisten

Der große Gehalts-Report von Stepstone. Am besten verdient man in der Pharmabranche, in der Luftfahrt und in Banken.

Es klingt unglaublich: Das Durchschnittsgehalt (Brutto) in Österreich beträgt 57.731 Euro pro Jahr. Bei 14 Gehältern wären das monatlich 4.124 Euro. Wem das sehr viel vorkommt: Die Daten kommen von der Job-Börse Stepstone. 40.646 Datensätze wurden für diese Studie analysiert. In die Statistik flossen Daten der großen Chefs, wie die der "kleinen" Mitarbeiter. In welchen Bundesländern verdient man am besten? In dieser Liste wird der Median angegeben. Das ist der Mittelwert zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Gehalt. Bundesland Gehalt / Jahr Wien 56.980 Euro Vorarlberg 53.667 Euro Salzburg 53.200 Euro Burgenland 50.750 Euro Niederösterreich 49.000 Euro Steiermark 49.000 Euro Oberösterreich 49.667 Euro Tirol 47.000 Euro Kärnten 46.667 Euro Bildung als Gehalts-Turbo Wichtige Erkenntnis der Studie: Mit einem Abschluss einer Hochschule, Akademie oder eines Kollegs erhöht sich das Gehalt auf durchschnittlich 63.700 Euro pro Jahr. Wer eine berufsbildende mittlere Schule besucht hat, kann auf 52.733 Euro hoffen. 52.500 Euro bekommt man mit Matura, mit Lehre 46.667 Euro und nur mit einer Pflichtschule 43.833 Euro. Branchen im Lohn-Vergleich Wieder sind es Median-Löhne/Jahresgehalt. Branche Lohn Pharma-Industrie 66.547 Euro Luft- und Raumfahrt 65.333 Euro Banken 61.667 Euro Chemie- Erdöl-Industrie 60.667 Euro Medien 59.567 Euro IT & Internet 58.800 Euro Maschinen- und Anlagenbau 57.500 Euro Fahrzeugbau/Zulieferer 55.767 Euro Öffentlicher Dienst 55.417 Euro Metallindustrie 52.500 Baugewerbe/Industrie 51.333 Euro Nahrungs- und Genussmittel 49.000 Euro Groß- und Einzelhandel 49.000 Euro Gesundheit, soziale Dienste 49.000 Euro Bildung & Training 48.967 Euro Immobilien 48.300 Euro Freizeit, Touristik, Kultur, Sport 46.667 Euro Transport & Logistik 44.400 Euro Agentur, Werbung, Marketing, PR 43.400 Euro Hotel, Gastro & Catering 38.000 Euro Einen Überblick wichtiger Branchen finden Sie hier Gehalts-Details zu wichtigen Branchen. © Stepstone Gender Pay Gap Was auch bei der Stepstone-Studie herauskommt: Der unbereinigte Gender Pay Gap beträgt in Österreich 15,5 %: "Im Vergleich zu einem Mann, verdient eine in Vollzeit beschäftigte Frau in Österreich 2023 im Schnitt 8.340 Euro brutto weniger", so der Report.