So viel verdient Österreich 2022

Ärzte verdienen am meisten, die niedrigsten Gehälter gibt es im Gastgewerbe.

Wien. Das Karriereportal Stepstone hat seinen Gehaltsreport 2022 veröffentlicht. Demnach liegt das mittlere Brutto-Jahreseinkommen (Median) in Österreich heuer bei 44.500 Euro. Berücksichtigt sind nur die Einkommen inklusive Boni von Vollzeitangestellten. Der Medianwert bedeutet: 50 % verdienen mehr, 50 % weniger. Gegenüber dem Vorjahr (45.000 Euro) gibt es einen leichten Rückgang.

Die wichtigsten Detailergebnisse:

■ Am meisten verdienen Ärzte (73.500 €), Manager (62.475 €), Berater (50.700 €).

■ Führungskräfte cashen 24 % mehr als Beschäftigte ohne Personalverantwortung.

■ Wer studiert hat, erhält im Schnitt 41 % mehr.

■ Frauen verdienen im Schnitt 6.000 € (13 %) weniger als Männer.

■ Das Einstiegsgehalt liegt im Mittelwert bei 35.000 € jährlich. Mit 6–10 Jahren Erfahrung sind es 45.850 €.

■ Die niedrigsten Gehälter gibt es im Gastgewerbe. Der Mittelwert liegt hier bei 33.320 €, wobei sich große Unterschiede zwischen den Berufen zeigen: So kommt ein Küchenchef auf rund 45.000 € jährlich, ein Kellner auf 26.000 €.

■ In Wien (46.800 €) und Vorarlberg (46.450 €) wird am besten gezahlt. Schlusslicht ist das Burgenland mit rund 7.700 € weniger als in Wien.